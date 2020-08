El cantante J Balvin confiesa que tiene el coronavirus: "Me ha tocado bien duro"

El cantante colombiano J Balvin, uno de los artistas más escuchados del mundo y estrella del reguetón, anunció este jueves que sufre coronavirus. Aunque contó que "está saliendo" de la enfermedad, aseguró que lo había pasado muy mal: "A mí me toco. Y me tocó bien duro".

"Me siento muy agradecido. En este momento estoy apenas saliendo del COVID-19... Han sido días muy difíciles y muy complicados", comenzaba diciendo J Balvin en un vídeo emitido durante la entrega de los Premios Juventud, organizada por la cadena Univision en el Hard Rock Live situado en el Hard Rock Seminole Hotel, en Hollywood.

"A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó. Y me tocó bien duro. Envío un mensaje a todos los que me siguen y a toda la juventud: que se cuiden, que esto no se piensen que es ningún chiste. Aunque hay tantos cuentos mediáticos, el virus como tal sí existe y es bien peligroso», asegura el artista, en una clara advertencia para los más jóvenes, que están siendo los más contagiados en los últimos días", alegaba el cantante, que hablaba desde su casa en la ciudad colombiana de Medellín.

El artista recibió recibió cinco galardones. Tras uno de ellos, por el 'Vídeo con el mensaje más poderoso' por su éxito Rojo, el músico mostró su agradecimiento a través de un vídeo. En el mismo, aparecía claramente cansado, con el rostro enrojecido y la voz ronca, lo que ha preocupado a sus millones de fans en todo el mundo.