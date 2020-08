Fran Rivera, dolido y enfadado por una noticia muy triste: "Han abusado y ahora pagamos las consecuencias"

Fran Rivera ha comunicado a sus más de 300.000 seguidores en Instagram una noticia que nunca habría querido dar. El diestro ha anunciado que este año no se podrá celebrar la Goyesca, la corrida que cada año organiza en la ciudad malagueña de Ronda y que estaba fechada para el 29 de agosto. El torero ha dado los motivos y ha cargado contra los empresarios taurinos.

"Bueno, siento comunicar que una muy triste noticia. Este año al final no va a poder haber Goyesca. Lo hemos luchado, lo hemos intentado, lo hemos adaptado los toreros han puesto todo el esfuerzo y la ilusión. La maestranza nos ha dado todo su apoyo y no tengo palabras de agradecimiento. La verdad es que todos hemos luchado porque la Goyesca pudiera existir este año. Pero no, imposible", comenzaba diciendo Fran en un vídeo publicado en la red social.

El marido de Lourdes Montes aseguraba que la culpa es de los empresarios taurinos que no han respetado la ley y han cometido irregularidades en las plazas de toros: "La Junta de Andalucía se ha visto obligada a tomar una serie de medidas para la lucha contra la COVID. Los culpables son unos empresarios taurinos que no han hecho las cosas como deben hacerse, han abusado y ahora pagamos todos las consecuencias. Gracias a esos empresarios creo que van a ser inviable a partir de ahora las corridas de toros", decía en referencia a las imágenes en las que las plazas estaban abarrotadas, no se respetaba la distancia de seguridad y la gente no llevaba mascarilla.

Por último, Rivera agradecía el apoyo de todos y se lamentaba por la cancelación de la Goyesca: "Así que nada, gracias a todos, en breve empezaremos la devolución de entradas y nada, una muy triste noticia. Para mí, para Ronda, porque una de las cosas que me impulsaron fue poner mi granito de arena en estos difíciles momentos para mi ciudad y una triste noticia para el toreo, desde luego", sentenciaba.

Se trata de la primera vez que no se celebra esta corrida desde 1963. En esta ocasión, el cartel era de primer nivel, ya que estaba compuesto por Roca Rey, el considerado mejor torero en la actualidad, Morante de la Puebla y Pablo Aguado. Además, para esa misma mañana había prevista una novillada sin caballos.