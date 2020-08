La confesión de Blanca Romero tras ser criticada por acomplejarse de su físico: "Fui bulímica"

Blanca Romero despertó este jueves un aluvión de críticas en las redes sociales tras compartir una foto en traje de baño y decir lo siguiente: "Puede que esta sea la última foto que suba en bikini del verano porque, como podéis ver, engordé unos kilos". Muchos usuarios no entendieron el por qué de su complejo y la consideraron un mal ejemplo para los jóvenes. Tras esto, hizo una dura confesión.

Lea también - A Blanca Romero, ex de Cayetano Rivera e hija de torero, no le gustan los toros: "No soy taurina"

En la instantánea, la madre Lucía Rivera luce una figura envidiable: "Cierto es que (los kilos) me sientan bien, ya que estaba excesivamente delgada. Pero como aún quedan 15 días de vacaciones y no pienso parar de comer y disfrutar, ya no estaré apta para enseñar mis carnes", escribió en el post.

En el muro de los comentarios recibió algunos halagos por su figura, pero también mensajes negativos por sus palabras: "Me parece vergonzoso que con todos los problemas que hay entre los jóvenes por peso, tengas valor de decir que no subirás más fotos en bikini porque has engordado" o "Menudo ejemplo para las jóvenes. Que tú digas que no estás apta para subir más fotos en bikini pesando 50 kilos me parece un poco de mal gusto", escribieron algunos.

Lea también: Blanca Romero y su hija Lucía Rivera presumen de cuerpazos en bikini

Otro usuario escribió un comentario que no la dejó indiferente: "¿Dónde están esos kilos de más? Díselo a una chica bulímica o anoréxica. Creo que tu comentario ha sido desafortunado".

La ex de Cayetano Rivera respondió a estos mensajes y desveló que ella misma padeció bulimia en el pasado: "Yo fui bulímica de adolescente y lo curé en el embarazo de mi hija, que engordé 32 kilos". Blanca Romero dio a luz a su hija cuando tan solo tenía 22 años. Tras la polvareda levantada, la intérprete de Física o Química ha eliminado las palabras que escribió bajo la foto y también todos los comentarios que dejaron sus seguidores.