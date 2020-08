¿Qué famosa se esconde detrás de esta sorprendente foto?: las redes enloquecen

Desde hace unas horas una impactante fotografía corre como la pólvora en las redes sociales. Una famosa presentadora de televisión ha compartido una instantánea de cuando tenía tan solo 17 años. En aquel momento era tan solo una pipiola dentro del mundillo de las cámaras y los focos.

En esta imagen, la joven luce un vestido de tirantes de color amarillo. Su pelo moreno con flequillo aparece recogido mediante una coleta. Se trata nada más y nada menos que de Toñi Moreno. "17 años. Primer programa en Canal Sur. Esto si que es un #TBT como Dios manda. Ya veis, no cualquier tiempo pasado fue mejor", escribe la presentadora, que durante los fines de semana de este verano se pone al frente del programa que le 'arrebató' Emma García, Viva la vida.

La instantánea ha causado furor en la red social del postureo y en tan solo unas horas ha alcanzado más de 20.000 likes. También muchas reacciones de asombro y comentarios elogiadores. Bibiana Fernández le ha escrito "Qué mona por dios", Carme Chaparro un "Pues estabas estupenda amiga" y Remedios Cervantes un "¡Caniha!".

La comunicadora está viviendo uno de los veranos más significativos de su vida gracias a su hija Lola, que vino al mundo el pasado mes de enero. Su pequeña la llena de alegrías aunque eso sí, reconoce que la maternidad no está siendo nada fácil. Durante el confinamiento confesó incluso que se puso en manos de una psicóloga para superar sus problemas de sueño y su sensación de angustia: "Tengo un estrés que no me deja ni descansar", desveló en su canal de MTMAD.