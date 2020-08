Enrique Ponce, como un adolescente con Ana Soria: "Jóvenes eternamente"

Enrique Ponce vive su tórrido amor con Ana Soria con la misma intensidad que lo hace un quinceañero. El todavía marido de Paloma Cuevas reapareció este jueves en los ruedos tras la cogida que sufrió el pasado viernes y lo hizo sin la compañía de su enamorada, que se encontraba de relax en la playa. En este tiempo separados la echó mucho de menos. Prueba de ello, el último story que ha subido el diestro a su perfil de Instagram.

En la fotografía que ha compartido el torero, aparecen las manos de los dos enamorados dibujando un corazón. Las dirigen hacia el cielo, como muestra de que su amor es infinito. El diestro la acompaña además con la canción 'Jóvenes eternamente' de Pol 3.14: "Y yo... que no puedo estar sin ti. No he encontrado la manera de que no tengas que morir", reza la significativa parte de la melodía que ha subido.

El torero se encuentra viviendo una segunda juventud al lado de la futura abogada, que ha renunciado a su beca Erasmus del próximo curso para que la distancia no haga mella entre ellos. Tan enserio van que incluso ya están pensando en irse a vivir juntos y en pasar por el altar. El torero necesita cuanto antes divorciarse de Paloma Cuevas y conseguir la nulidad matrimonial, por lo que ya le ha pedido a sus abogados que agilicen todo el proceso.

Enrique Ponce reapareció este jueves en Fuengirola después de la lesión en la muñeca que sufrió tras su cogida el pasado 6 de agosto en El Puerto de Santamaría, un momento que Ana vivió con gran angustia. Quizás por ello, la almeriense prefirió no acudir a la plaza de toros este jueves y pasar sus nervios en la playa, tomando el sol junto a los suyos. La propia Ana compartió una imagen en la que se veían sus largas piernas bronceadas sobre la arena, con el mar de fondo.