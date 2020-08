Enrique Ponce y Ana Soria: romántico almuerzo por Almería ajenos a los rumores de boda

Enrique Ponce y Ana Soria no pierden el tiempo y tratan de aprovechar cada segundo que tiene el día para exprimir su amor. Este miércoles salieron sin los inseparables amigos de Soria y comieron a solas en un restaurante de Almería. El todavía marido de Paloma Cuevas vuelve a los ruedos este jueves tras la cogida que sufrió el pasado viernes, la misma que le provocó un gran susto a la futura abogada.

Tal y como se aprecia en las imágenes captadas por El Programa del Verano, los dos disfrutaron de su amor y también de los platos que pidieron para comer: "Me ha dicho que es la primera vez que les ven por allí, que fueron muy amables y educados, como unos clientes más y que pagó Enrique Ponce", le dijo un camarero a la reportera Patricia López, que consiguió las fotos.

En las imágenes se observa como los dos no se quitaron el ojo durante la comida. También estuvieron comentando unas imágenes que Ana le mostraba desde su móvil. Prefirieron comer dentro por el calor, pero también para evitar las miradas indiscretas de la gente que pasara por la terraza.

Los dos están sacando el máximo provecho de este verano e incluso ya tienen planes de mudanza y boda, por lo que Ponce le ha pedido a sus abogados que agilicen todo lo posible su divorcio con Cuevas. La joven acompaña al diestro en sus corridas de toros y lo ha integrado a las mil maravillas en su círculo más íntimo. No obstante, todo no parece ir tan bien como lo pintan pues diferentes fuentes aseguran que los amigos de la estudiante critican a la pareja cuando no están delante.