Xavi Hernández crea indignación en las redes al decir que a los camareros nunca se les insulta: "Es un genio del humor"

Xavi Hernández se ha convertido en protagonista de este jueves en las redes sociales por sus últimas declaraciones. El exfutbolista del Barça ha asegurado que "el fútbol es de los únicos deportes o trabajos donde se insulta al trabajador" y lo ha comparado con la profesión de camarero: "Es inadmisible, por ejemplo, que se insulte a un camarero al hacer su trabajo".

Las palabras de Xavi al diario El País sobre los camareros han creado una gran indignación entre los usuarios de Twitter, que han respondido al excapitán culé. La cómica Ana Morgade no se ha mordido la lengua: "Xavi, cari, creo que nunca has sido camarero. A mí me han llamado de todo desde fuera de la barra por cerrar a mi hora, por no invitar, por poner la cantidad de alcohol que toca... Y como cómica no te cuento. Y como teleoperadora, FUA. Xavi, cari, que te entiendo...Pero XAVI CARI", escribía en su tuit.

Otro rostro famoso como Josep Pedrerol también ha reaccionado a las declaraciones de Xavi: "Los camareros son unos privilegiados... Madre mía", decía. "Xavi, que llevaba tiempo sin hacer el ridículo, vuelve para comparar a camareros y futbolistas", "Chico, que no vives en el mismo mundo que la gente normal, que cobras en un año lo que cobrarían 700 camareros", alegaban otros internautas.

Miles de usuarios han expresado su enfado hacia el centrocampista en la red social: "Nunca nos insultan en nuestros trabajos. Especialmente a los camareros nadie les insulta. A ver si es que eres un poco tonto Xavi. Perdón por el insulto", "'Nadie insulta a los camareros y Qatar es una democracia idílica'. Xavi Hernández, genio del humor", "Claro Xavi, a los camareros nunca nos insultan, para nada", "Xavi bonito, que cobras más que todos los camareros de España juntos, cállate anda" o "Camareros, policías, profesores, médicos, trabajadores de supermercados y comercios y casi cualquier trabajo de cara al público...nunca jamás han sido insultados y cobrando mil veces menos que tú", eran solo algunos de los comentarios.

El contrato de la mayoría de camareros SI que es un insulto, Xavi Hernández.



Y eso es sólo un ejemplo. — La Labo. Tiempo de rojales lágrimas de liberales (@StarlessCrimson) August 13, 2020

