Adriana Abenia rompe a llorar al hablar de su abuela enferma: "Está muy mal"

Adriana Abenia está muy afectada por la delicada salud de su abuela, que está en una residencia de Aragón en la que han sufrido un brote de coronavirus. La nueva tertuliana de Espejo Público ha pedido a las resistencias que se pongan las pilas y se ha emocionado al hablar de su abuela.

La periodista maña ha comentado una noticia en la que se informaba de un brote en una residencia del barrio de Oliver, en Zaragona. Precisamente, ella sabe lo que están pasando las personas que están allí internas: "Esa residencia en concreto tienen a más de ochenta personas malas, la mitad de la plantilla, y da mucha pena".

Abenia daba más detalles sobre lo que sucede en esta residencia: "Y da mucha pena también porque las mascarillas quirúrgicas, que solo se pueden utilizar cuatro horas, pues las llevan todo el día, dos días. Las pantallas se las van intercambiando entre el personal. Yo creo que habría que tener mucho cuidado y el Gobierno de Aragón debería estar encima y proveer de los medios que necesitan. Pero a las residencias esto les está viniendo grande. Porque incluso cuando tienen los medios, para no tener que desmantelar la residencia, para no hacer cambios de habitación de los enfermos, digamos que lo dejan pasar hasta cuando no hay más respeto", contaba.

En ese momento, Lorena García, presentadora del espacio de Antena 3 en sustitución de Susanna Griso, le preguntaba por su abuela: "No quiero hablar por respeto a la familia, pero está mal. Está muy mal, está muy mal", decía emocionada entre lágrimas. Preguntada por si tiene coronavirus, Abenia evitaba responder: "Es que no quiero hablar del tema. Está mal. La gente es muy lista en casa", contestaba.

"Lo único que pretendo es que las residencias se pongan las pilas, que haya comunicación entre las residencias y los gobiernos, que no falten medios de protección, porque mucha gente de la que allí trabaja, que cuida a los ancianos excepcionalmente bien, se tienen que coger los equipos de protección en Amazon. Luego también me parece increíble que las PCR tarden tanto en dar un resultado. En ese transcurso de tiempo, se te infecta todo el mundo", alegaba la periodista aragonesa.

Adriana, por último, recordaba la última vez que visitó a su abuela, a finales del mes de junio: "En el caso de mi abuela, cuando fui a verla, iba con una pantalla", comentaba. "Y la pantalla señores no protege, no protege solo", decía elevando la voz.