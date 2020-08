A Ágatha Ruiz de la Prada (60) no se le ha empañado el verano por la pandemia del Covid-19 sino que lo está disfrutando repleta de energía. Junto a su novio empresario, Luis Gasset (52), está surcando las aguas de la Isla de Cabrera (Mallorca). La diseñadora ha compartido en Instagram una fotografía de su romántico paseo en barco junto a él.

Lea también: Ágatha Ruiz de la Prada dice que se casaría con su novio cañón pero que la experiencia con Pedro J. Ramírez fue "tan horrible"...

En la instantánea los dos aparecen sentados en el velero de dos buenos amigos. Ágatha presume de figura con un llamativo vestido de su firma con unas gigantescas gafas de sol, mientras que su enamorado la agarra cariñosamente luciendo un bañador blanco con estampados y un polo de color negro. La diseñadora le toca tiernamente la pierna dando fe del profundo amor que se profesan.

Los dos no tienen ningún reparo en mostrar su amor, el mismo que se coció durante los meses de confinamiento. En cuanto comenzaron a relajarse las medidas del 'encierro' en casa salieron a pasear por las calles de Madrid y también a compartir confidencias en sus terrazas favoritas de la capital. El empresario del sector del lujo, que estuvo contagiado de coronavirus, la ha llenado de vida: "Que si enamorarte, que si tal, que si te llaman, que si no te llaman, qué me pongo, qué no me pongo... Pero, con sinceridad, nunca llegué a pensar que podría estar tan joven de espíritu a mi edad", confesó sobre su relación en la revista Hola.

Lea también: Ágatha Ruiz de la Prada celebra su 60 cumpleaños en compañía de su novio empresario por las calles de Madrid

Con él olvida los malos tragos que se llevó con Pedro J. Ramírez: "En mi caso, no me puedo creer la increíble suerte que he tenido después de divorciarme, pues no he vuelto a ver ni a tener trato con esa persona, aparte de que me encantaría no volver a verle nunca más".

También deja atrás la escandalosa ruptura con El Chatarrero. Tras romper con él, sus amigas se pusieron manos a la obra para encontrarle un nuevo amor: "Llegó un momento en el que tuve que decirles: 'Oye, dejadme un poco que se me está acumulando el trabajo', porque yo tampoco podía con tanto lío". Por suerte llegó Luis: "Olivia Herbosch, amiga de toda la vida, me lo presentó. Nos fuimos a cenar los tres y, bueno, yo no iba con ninguna idea preconcebida. Tras esa cena, yo me fui a Andalucía a hacer un desfile y adelanté al billete al domingo por la noche para cenar con él. Y el martes es cuando Luis se muso malo con el coronavirus".