Clara Lago, confinada en casa por el Covid-19: "No podemos controlarlo todo"

Clara Lago ha comunicado a través de su cuenta de Instagram que está confinada en casa porque un amigo ha dado positivo por coronavirus. Por precaución, mientras le confirman los resultados, ha decidido cancelar sus dos semanas de vacaciones. Cabe recordar que su pareja, el actor Dani Rovira, es una persona de riesgo frente al Covid-19 por el cáncer que le diagnosticaron hace unos meses.

A la protagonista de Ocho apellidos vascos ya le han hecho una primera PCR, pero se la van a volver a repetir: "En mi segundo día de vacaciones, hemos tenido que abortar el plan porque había un posible caso de Covid en el grupo. Finalmente se ha confirmado, así que toca confinarse al menos hasta que pueda hacerme la segunda PCR (la primera ya la hice y dio negativo)", desveló este miércoles en Instagram.

La actriz sabe que esta es la forma más sensata de actuar para evitar más rebrotes por Covid-19: "Me apetecían mucho estas dos semanas de vacaciones. Mucho. Pero si algo he aprendido este año, es que no vale de nada pelearse con las circunstancias que nos vienen impuestas. Tú tienes tus planes, pero la vida tiene otros. Y creo que el equilibrio en este baile está en entender que no podemos controlarlo todo, y que hay aprendizaje en todas partes, en todos los caminos", señaló.

Lea también - El mensaje de Clara Lago a Dani Rovira: "Tienes mi AMOR, en mayúsculas. Puedes con ello"

Clara se queda con el lado positivo de todas las adversidades que se presentan por el camino: "Pues aquellas circunstancias que de pronto la vida te planta delante, pueden ser adversas para todo eso que tú querías hacer...sin embargo son perfectas para otra cosa, para otro camino, para otro aprendizaje, aunque aún no sepas cuál".

La de Torrelodones le lanza un mensaje muy inspirador a sus seguidores, que se cuentan por más de 800.000 en Instagram: "Soltar el control es de las cosas más difíciles que hay...así como sentir que controlamos lo que en realidad nunca ha estado bajo nuestro control, es de los mayores autoengaños. Respirar... soltar... aceptar... confiar", sentenció.

Tras sus reflexivas palabras, algunas amigas y personas anónimas le han hecho llegar sus mensajes de ánimo. Entre ellas Inma Cuesta, que le ha escrito un bonito y divertido "¡Ay, amiga! La vida siempre tiene otros planes. Eso es de una gran influmierder jajaja".

Lea también: Dani Rovira muestra un vídeo de sus sesiones de radioterapia y tira de humor con un inspirador mensaje

Todo hace suponer que no está confinada en la misma casa que Dani Rovira, que el pasado mes de julio anunció que termino su tratamiento de quimioterapia para iniciar las 18 sesiones necesarias de radioterapia. Al humorista le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin el pasado mes de marzo en pleno estallido de la pandemia del coronavirus. Durante estos meses, ha lanzado a través de sus redes sociales inspiradores y positivos mensajes de su lucha contra el cáncer, con los que ayuda a muchísimas personas que atraviesan la misma situación. Los meses de Estado de Alarma sí los pasaron juntos en la sierra de Madrid.