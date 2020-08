Lewis Hamilton es uno de los mejores pilotos de la parrilla, pero además es uno de los deportistas más implicados en causas humanitarias. El campeón de la Fórmula 1 es un gran abanderado del movimiento Black Lives Matter y ha asumido el liderazgo de las protestas antirracistas en el pit lane, incluso criticando a los compañeros que no hacen el famoso gesto de hincar la rodilla en el suelo.

En sus últimas declaraciones, Hamilton ha ido un paso más y ha asegurado que se siente " el elegido" en el Mundial de F1. El británico ha dado sus razones: "Soy el único piloto negro aquí por alguna razón. No sé por qué me han elegido para estar aquí y hacer lo que hago en un coche y por qué no lo hizo otro", ha comenzado diciendo.

"Muchas cosas pasaron en mi vida y no es casualidad mi situación. Yo digo algo y llega lejos. Eso es un gran poder para aparecer en los medios de comunicación y luchar por el cambio. Si me hubiese retirado hace un año, quizás nada hubiese cambiado", ha alegado Hamilton.

Lewis se ha mostrado muy crítico con los compañeros y equipos que no se han posicionado a favor del Black Lives Matter: "Todavía hay equipos que no han hecho nada y que no se responsabilizan, pero encontraremos la forma de que se comprometan. Puedo mirar hacia atrás y decir 'sí, gané campeonatos', pero sería genial ayudar a cambiar la perspectiva de este deporte y hacerlo más accesible", ha declarado el piloto, que ya reconoció que cambiaría el título por el que está luchando esta temporada y que sería su séptimo en la F1 por lograr una mayor diversidad de pilotos en la parrilla.