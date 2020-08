Juan Carlos I se 'refugia' en Abu Dabi con la que es su "fiel amiga" desde hace cuatro décadas

La periodista especializada en la Casa Real ha vuelto a ofrecer información sobre don Juan Carlos tras su salida de Zarzuela. Según Pilar Eyre, el padre de Felipe VI no está solo en Abu Dabi, sino muy bien acompañado por la "fiel amiga" que tiene desde hace cuatro décadas. Con ella se 'refugia' en el hotel más caro del mundo, el Emirates Palace, mientras lo protege su amigo Mohammed bin Zayed Al Nahyan, el príncipe heredero del Emirato.

Eyre habla de cómo es su día a día junto a ella en este complejo de 850.000 metros cuadrados, al que puso rumbo tras su marcha de Zarzuela por "ciertos acontecimientos pasados", relacionados con las supuestas comisiones millonarias que no declaró y por sus presuntas cuentas secretas en Suiza, entre otros asuntos.

Lea también - La reina Letizia da la callada por respuesta sobre el paradero de don Juan Carlos: así ignora a los medios que le preguntan sobre él

"Su fiel amiga desde hace cuarenta años, la que todo se lo perdona, la que no le falla nunca, lo acompaña, lo reconforta, lo escucha, lo consuela Cada mañana le lee lo que dicen los periódicos y ella vierte en su oído el dulce bálsamo de sus sinceras palabras de consuelo ", cuenta Eyre en Lecturas.

Pilar asegura que lo que más le molesta al rey son las acusaciones de corrupción. Las especulaciones sobre sus incontables amoríos le causan hasta risa: "Lo que más le molesta al rey no es el recuento de sus aventuras sentimentales, eso le puede hacer hasta gracia, sino las acusaciones de corrupción. ¡Eso sí le duele!".

Sostiene que al emérito le reconforta tener a esta mujer desconocida a su lado en estos momentos: "Su amiga, que ha sacrificado por él su crucero veraniego en el Zenobia, estará siempre ahí, y para ella son sus primeras palabras del día y también las últimas: "Buenas noches, 'darling'". Para ella, lo que hay entre el emérito y su fiel amiga es un amor verdadero y próspero: "Ellos sí han vivido una gran historia de amor y afrontan su futuro cogidos de la mano. El rey, que tan valiente ha sido en tantas ocasiones, debería mostrarse con ella libremente. Se lo debe a ella y también a nosotros".

La vida del padre de Felipe VI en Abu Dabi

Según la periodista, allí se ha sometido o se someterá a una intervención quirúrgica relacionada con la operación urgente del corazón a la que se sometió el pasado verano: "En Abu Dabi, la temperatura media en agosto, el mes más tórrido y árido, es de 42 grados centígrados. Pero para don Juan Carlos el clima artificial es de 22 grados, que es la temperatura que tiene su hotel, la limusina blindada en la que se mueve y el hospital donde va a someterse (o se ha sometido ya) a una intervención leve para corregir la última operación que se le realizó en España, que no tuvo los resultados apetecidos, según me comentan fuentes cercanas".

Pilar asegura que en Abu Dabi, el padre de las infantas Elena y Cristina se mueve como pez en el agua: "Don Juan Carlos conoce bien Abu Dabi, donde ha ido en varias ocasiones con Corinna. En unos países donde los jeques mantienen un harén todavía numeroso, muchas personas creían que era 'la segunda esposa' de nuestro rey y así aparecía en la prensa árabe. Fue también el jeque de Abu Dabi quien entregó de regalo a la familia real española dos coches Ferrari, entre otros obsequios, y es el país del mundo en el que don Juan Carlos se siente más seguro".

Lea también - La explicación más complicada que dar a Leonor y Sofía: "¿Qué pasa con el abuelo Juan Carlos?"

La privacidad, la discrección y la tranquilidad son los motivos por los que ha elegido este destino. Además, allí le estaría costeando la seguridad, según ABC, el príncipe Mohammed bin Zayed Al Nahyan: "Una persona de su entorno, el mismo día que se hizo público el comunicado, me dijo: 'Al único lugar al que puede ir don Juan Carlos es a un país del Golfo, a pesar de que el verano es una época terrible para visitarlo. ¡Al rey solo lo puede proteger otro rey! Él, en estos momentos, necesita privacidad, discreción y tranquilidad, y este blindaje solo se lo puede garantizar un monarca absoluto como son los jeques de los Emiratos Árabes en general, y el de Abu Dabi en concreto, que es su 'hermano'".

Finalmente eligió Abu Dabi y no República Dominicana o Portugal como se había especulado debido la protección que le brindan sus 'amigos'.. La persona de confianza de Eyre le dijo: "Sus amigos ricos, por mucho dinero que posean, tienen limitaciones legales y no pueden protegerlo de las miradas ajenas En el Golfo, ellos son la ley".

Su fuente también le contó otras ventajas que el emérito encontraba en el país en el que ha decidido vivir por el momento su 'exilio': "Además de que Abu Dabi tiene una excelente red hospitalaria, muy moderna, se ha convertido en un referente sanitario en Oriente Medio, hospitales españoles importantes tienen delegaciones allí y el rey puede contar con los mejores cirujanos. Todo ello con los servicios de seguridad más sofisticados y herméticos del mundo".

El rey se plantea regresar a España pronto y ya tendría una fecha marcada en su calendario: el 10 de septiembre en Galicia. Don Juan Carlos confía en que, cuando se recupere de su intervención, las aguas se hayan calmado y pueda volver tranquilamente a casa. Solo se ha llevado dos maletas con las cosas más imprescindibles. En Zarzuela, todo queda tal como él lo dejó. Dos maletas y ningún uniforme, lo mismo que hizo su abuelo hace noventa años cuando partió al exilio.

¿Y doña Sofía?

La emérita reapareció hace unos días de compras por Mallorca, donde se encuentra desde finales de julio acompañada por su inseparable hermana Irene de Grecia y su hija, la infanta Elena. Eyre cuenta que "ni siquiera se despidió de él". Su fuente le cuenta que lo que doña Sofía siente es indiferencia absoluta hacia él: "'A pesar de lo que decís los periodistas románticos, ella lo que siente por el rey es profunda indiferencia'. Aunque es consciente de que debe adoptar un perfil bajo, no pudo evitar salir de tiendas, ya que es una adicta a las compras", dice.

Una de las cosas que según ella más le molestan a don Juan Carlos es la buena imagen que el pueblo tiene de la emérita: "El 'malo de la película' es el rey y a ella le toca el papel de resignada doliente, que siempre es más lucido. Esa es una de las cosas que más lastiman a don Juan Carlos, que la reina, que lo es gracias a él, pueda disponer de todo lo que le es arrebatado, sobre todo el cariño de los españoles", asegura la propia Pilar.

"Su marido ni siquiera la nombró en su carta, su forma de expresar de que sus vidas están separadas. Sofía ya no es su compañera. Aunque no se haya tomado ninguna decisión oficial, hace muchos años que la pareja real está rota. No va a estar a su lado, no lo va a acompañar en este vía crucis que está recorriendo de avión en avión y de país en país", sentencia.