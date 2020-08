Isabel Díaz Ayuso se defiende tras ser pillada de vacaciones en Cáceres y sin mascarilla: "Perdón por no ser socialista"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, está de vacaciones en Cáceres. La política del PP ha viajado junto a su novio, Jairo Alonso, con quien ha sido fotografiada tomando algo en la localidad cacereña de Losar de Vera. Tanto Isabel como Jairo iban sin mascarilla, por lo que han sido criticados a través de Twitter.

El periodista Max Pradera ha utilizado las imágenes captadas por El Plural para atacar a Ayuso: "¡Como cuando Ana Botella se largó a spa de lujo en Portugal durante el Madrid Arena! ¡Bravissima!", le escribía, tirando de ironía bajo la noticia.

¡Como cuando Ana Botella se largó a spa de lujo en Portugal durante el Madrid Arena! ¡Bravissima, @IdiazAyuso! ????https://t.co/qf3xOaw4kW — Max Pradera (@maxpradera) August 11, 2020

El tuit de Pradera ha encontrado respuesta por parte de la presidenta madrileña, que aclaraba la escena: "Una Mahou en un bar de carretera, con mi coche, con mi presupuesto familiar, a 2 horas de Madrid", comenzaba diciendo, antes de lanzar una pulla a Pedro Sánchez, que disfruta de unas vacaciones en La Marita, un palacete de Lanzarote.

Una Mahou en un bar de carretera, con mi coche, con mi presupuesto familiar, a 2 horas de Madrid.



Donde esté un buen palacio pagado por todos los ciudadanos, a horas de Falcon, que se quite todo.



Perdón por no ser socialista. https://t.co/o8kYiyNkQn — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 11, 2020

"Donde esté un buen palacio pagado por todos los ciudadanos, a horas de Falcon, que se quite todo. Perdón por no ser socialista", alegaba Ayuso, que no perdía ocasión para atizar al presidente del Gobierno.