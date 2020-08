Jorge Javier Vázquez, contundente con don Juan Carlos: "El rey emérito es nuestra nueva Pantoja"

Jorge Javier Vázquez ha hablado alto y claro sobre el tema que trae de cabeza a España y a la prensa internacional: la salida de don Juan Carlos de Zarzuela. El presentador cuestiona la figura del padre de Felipe VI, que en estos momentos se encuentra 'refugiado' en Abu Dabi, y considera que tiene que dar explicaciones públicas sobre lo ocurrido.

Lea también - Ponen fecha y lugar para el regreso de don Juan Carlos a España: el 10 de septiembre en Galicia

El comunicador de Badalona nunca pensó que el marido de doña Sofía se acabaría convirtiendo en la "caricatura" que es ahora. Para él, su labor durante la transición no tuvo ni un pero: "El jueves por la noche veo en La 1 el documental Yo, Juan Carlos I, rey de España. Y no dejo de preguntarme cómo ese rey que pilotó con esa delicadeza la complicada transición se ha convertido con el paso de los años en una caricatura tan absurda. Leí también en El País que a partir del intento de golpe de estado de 1981 se relajó y pensó que todo estaba ya hecho. Que su figura estaba ya por encima del bien y del mal", cuenta en su blog de Lecturas.

Jorge Javier piensa que el rey se encontraba en una situación cómoda porque sabía que la prensa nunca iba a indagar sobre él. Si hubiera saltado alguna crítica sobre su figura, el emérito hubiera hecho oídos sordos: "Hubo periodistas que en los noventa ya hablaban de empresarios y oportunistas que pululaban en torno al rey enriqueciéndose a pasos agigantados. La mayoría de ellos acabaron en la cárcel. Pero da la impresión de que don Juan Carlos no estaba muy por la labor de escuchar voces críticas y de aquellos polvos, estos lodos".

Lea también - La reina Letizia da la callada por respuesta sobre el paradero de don Juan Carlos: así ignora a los medios que le preguntan sobre él

Tras el comunicado de la Casa Real, ni Felipe VI ni él mismo han hablado al respecto y tampoco han desvelado su paradero, aunque la prensa ya ha dado con su ubicación: Abu Dabi. "En cuanto al documental, al rey le beneficia que cuenten la historia por él a que la recuerde él mismo. Le favorece el silencio. Me llaman la atención las elogiosas palabras de Alfonso Guerra –y su certero análisis sobre la sociedad española– y otras de Alfredo Pérez Rubalcaba: 'En la intimidad, es menos rey de lo que parece'. Conociendo lo finísimo que hilaba Rubalcaba entiendo que en el trato cercano nuestro rey emérito tiene poco de majestad".

Precisamente, las informaciones sobre su paradero han crispado al presentador: "Sinceramente, esas especulaciones las veo muy adecuadas para un Sálvame pero para un Telediario me suenan un poco chuscas". Para él es necesario que el rey hable ante su pueblo: "Tampoco entiendo que el emérito no haya asomado la patita. Ni su silencio. Se echa de menos un 'me gustaría explicarme'. Su mutismo engorda la especulación. Parece que esté cebando su próxima intervención pública. Es nuestra nueva Pantoja. El rey, sí, pero de las coplillas de las divisas", sentencia.