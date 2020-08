El chef José Andrés se desplaza a Beirut para repartir comida tras la fuerte explosión

El chef español José Andrés, nominado al Premio Nobel de la Paz por su compromiso con las causas humanitarias, ha vuelto a hacer gala de su solidaridad al desplazarse a Beirut para repartir comida entre la población después de la catástrofe provocada por la explosión que arrasó parte de la ciudad y terminó con la vida de al menos 150 personas.

El propio cocinero ha sido el encargado de anunciar en las redes sociales que se encuentra en la ciudad libanesa con todo su equipo y que, solo este martes, repartirán 6.000 bocadillos en 30 puntos diferentes de la zona. Esperan que en los próximos días puedan aumentar la producción: "¡Aquí está el comienzo del mapa! Estamos activando más restaurantes y cocinas esta semana... ¡Pronto más noticias!", decía en Twitter.

Hello from #Beirut! Late here....but checking in from @WCKitchen headquarters with the team. Tomorrow 6,600 meals to 30 locations...Here's the start to the map! We are activating more restaurants & kitchens this week...More news soon! #ChefsForBeirut pic.twitter.com/9Y7W7gg9vT