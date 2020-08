Cristina Pedroche se burla de los que dicen que "no tiene gracia" en TikTok

Cristina Pedroche ha estallado contra todos aquellos que la critican por compartir vídeos en TikTok, la red social musical que está tan de moda entre nuestros famosos desde hace unos meses. A la colaboradora la acusaron de no hacer ni pizca de gracia en estos vídeos, hasta el punto de que la convirtieron en trending topic en Twitter.

Ante los comentarios negativos, que fueron un sin fin durante el pasado viernes, la novia del chef Dabiz Muñoz lanzó un contundente mensaje: "Supongo que hay pocas noticias ahora mismo para que se tenga que debatir si tengo gracia o no. Voy a hacer algún TikTok más para superar este mal trago", escribió en sus redes sociales.

Supongo que hay pocas noticias ahora mismo para que se tenga que debatir si tengo gracia o no. ???????????

Voy a hacer algún TikTok más para superar este mal trago ???? pic.twitter.com/riyKgqlpzj — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 7, 2020

Dicho y hecho. La televisiva no ha parado de subir Tik Toks durante estos días. Bajo los vídeos, ha escrito pullas contra todos aquellos que la critican: "Me río por no llorar. O sí, lloro, pero eso os da igual. Seguimos", escribió en el que publicó este fin de semana. En él se leían algunos titulares y comentarios dañinos sobre ella, al mismo tiempo que Cristina se burlaba de ellos poniendo caras y utilizando efectos cuanto menos curiosos.

El último de sus vídeos lo subió este lunes y junto a él, en el que baila como si no hubiera un mañana, escribió: "Así me tomo las críticas". La colaboradora de Zapeando se toma las críticas con humor y prueba de ello es también uno de los tantos hashtags que utiliza junto a estos últimos vídeos: #SinGracia.

Algunas de las críticas a las que Cristina Pedroche hace referencia son las siguientes: "Y cuando pensábamos que el 2020 no podía empeorar, va Cristina Pedroche y se hace una cuenta en Tik Tok", "Lleva años siendo lamentable" o "Este verano llevo 45 días sin reírme. Gracias a Cristina ya son 46", escribieron algunos usuarios en Twitter.

Y cuando pensábamos que el 2020 no podía empeorar, va Cristina Pedroche y se hace una cuenta en Tik Tok https://t.co/4HcOVD10N0 — Carla Odinson ? (@paintingthewind) August 7, 2020

Cristina Pedroche lleva años siendo lamentable, una persona que no sabe ni como continua siendo "famosa" y que sigue pensando que lo de vender la tontería del vestido cada nochevieja es feminismo. Es de las famosas a la que mas asco le tengo, sin duda. https://t.co/kTqoNQohwd — Crash???? (@ChechuJes) August 7, 2020

¿Por qué el único recurso de Cristina Pedroche para hacer "humor" sin tener a un guionista detrás es poner esta cara de gilipollas que dejó de tener gracia en el 2001? https://t.co/p4IbUNoK8D — Víctor Hurtado (@victor_hurtado) August 7, 2020