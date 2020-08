La pulla de Santiago Segura a Ponce: "Yo por la mitad del tiempo de mis hijas no me voy ni con Claudia Schiffer"

Santiago Segura está arrasando en taquilla con su película Padre no hay más que uno 2. El director de cine está inmerso en la promoción del filme y, como parte de ello, ha concedido varias entrevistas a diversos medios. En una de ellas le han preguntado por el asunto estrella del verano: el divorcio de Enrique Ponce y Paloma Cuevas.

El protagonista de la saga Torrente ha reconocido que le da "mucha pena" la separación del torero y la valenciana: "Me da mucha pena, para mí eran la pareja perfecta. Conocí a Paloma en Málaga, en el estreno de A Chorus Line de Banderas. Es encantadora", ha declarado.

Lea también - Enrique Ponce da órdenes a sus abogados para que agilicen su divorcio de Paloma Cuevas: quiere casarse cuanto antes con Ana Soria

Además, Segura lanzaba una pulla a Ponce en referencia a su relación con Ana Soria: "Cada persona es un mundo pero a mí me es imposible pensar en renunciar a una parte de las vidas de mis hijas. Si te separas, con suerte, las ves la mitad. Yo por la mitad del tiempo de mis hijas no me voy ni con Claudia Schiffer", ha asegurado.

Lea también - Paloma Cuevas, sin rencor: llamó a Enrique Ponce tras la cogida

Por último, el actor añadía: "Y además tengo una desgracia, que las de menos de 40 no me gustan", tirando una vez más de su avispada ironía.