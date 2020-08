Iván Espinosa de los Monteros sufre un accidente de moto en Cantabria

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, ha sufrido un accidente de motocicleta durante sus vacaciones en Cantabria. El marido de Rocío Monasterio ha resultado herido leve, tal y como él mismo ha contado a través de su cuenta de Telegram.

"Queridos amigos, una breve nota de tipo personal. He tenido un pequeño accidente de moto sin mayores consecuencias, del que ya me estoy recuperando sin novedad", comenzaba diciendo la mano derecha de Santiago Abascal.

"Ni lo hubiera mencionado si no hubiera sido porque lo he recogido algún medio y no quiero que se genere a alarma innecesariamente... para la 'vuelta al cole' estaré a tope como siempre! Un abrazo a todos y descansad", sentenciaba Espinosa de los Monteros, que en unas semanas estará totalmente recuperado de las leves lesiones.