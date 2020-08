Fernando Simón, vapuleado en The New York Times: "Subestimó al virus y cometió errores trágicos"

Fernando Simón se convirtió en uno de los rostros más mediáticos en España durante la crisis sanitaria por el coronavirus. La figura del director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad trasciende lo nacional y también hablan de él medios de comunicación de todo el mundo.

El último en analizar la labor del médico ha sido el prestigioso diario estadounidense The New York Times. El periodista Diego Fonseca habla sobre Hugo López-Gatell, el portavoz de México contra el Covid-19, y compara su figura con la de Simón.

"Tres meses después, el mismo López-Gatell luce agotado, a veces huraño, en no pocas ocasiones condescendiente, como una estrella en horas bajas", escribe Fonseca, que se refiere al médico español a mitad del artículo: "El portavoz de la estrategia española, quien también subestimó al virus —no estuvo solo— y cometió errores trágicos hasta que miles de muertos lo obligaron a cambiar el rumbo y los contagios y las fatalidades cayeron", dice.

No es la primera vez que hablan de Simón en un artículo de The New York Times. Hace unos meses, desde el diario le calificaron como "adorable": "En España, el país europeo más afectado después de Italia, el doctor Fernando Simón se ha revelado como una figura adorable de científico heroico". Además, destacaron su voz y su talante: "Ha ofrecido actualizaciones y observaciones sobre la crisis con su voz ronca, haciendo casi de psicólogo para unos ciudadanos ansiosos que le hacían llegar todo tipo de preguntas online", alegaban.