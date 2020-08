Alba Carrillo desvela lo que nunca le podrá perdonar a Feliciano López

Alba Carrillo sigue muy dolida con su exmarido, Feliciano López. Pese a haber rehecho su vida junto a Santi Burgoa, lo cierto es que la modelo no termina de dejar atrás su historia de amor y desamor con el tenista. Este domingo, desveló algo que le hizo el deportista y que nunca le podrá perdonar.

Lo que tanto le dolió a la exconcursante de GH VIP fue una cosa relacionada con su hijo Lucas, la persona más importante de su vida. Así lo explicaba Alba en Viva la vida: "Cambié a mi hijo del colegio para estar cerca de la casa que compartíamos", comenzaba diciendo la tertuliana.

"Lo dejamos veinte días antes de que acabara el curso. Le pedí que me dejara esos días en casa para que el niño fuera al colegio y me dijo que no", alegaba Carrillo. Lo peor es que el tenista ni siquiera iba a estar en casa porque tenía que trabajar fuera, según explicaba Alba.

Asimismo, la ex de Fonsi Nieto también recordó que trataron de tener un hijo, algo que no fue posible. "No vino, afortunadamente", decía la modelo, que lanzaba una pulla al tenista: "Lo buscábamos cuando podíamos, porque él venía reventado de buscarlo fuera", sentenciaba.