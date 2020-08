Antonio Banderas anuncia que sufre coronavirus el día que cumple los 60 años

Antonio Banderas no acudió este domingo a la Gala Starlite de Marbella de la que es anfitrión y ahora se ha desvelado el motivo: el actor ha dado positivo en coronavirus. Una noticia que ha recibido justo el día en el que cumple los 60 años y que él mismo ha anunciado a través de su cuenta de Twitter provocando un aluvión de reacciones.

"Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad de Covid-19, causada por el coronavirus", ha escrito en Twitter hace unos minutos.

Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

El artista ha desvelado cómo se encuentra: "Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien. Solo un poco más cansado de lo habitual y confiando en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero que me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta".

El malagueño ya está en cuarentena: "Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargados de ganas e ilusión. Un fuerte abrazo a todos".

La cinco mujeres que han marcado su vida

En el día de su 60 cumpleaños, desde Informalia repasamos la vida personal del actor que durante la última edición de los Premios Oscar fue nominado al premio de Mejor Actor por su papel en la aclamada película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria.

Actualmente la que lo llena de alegrías y buenos momentos es Nicole Kimpbell, la mujer que lo enamoró tras su sonada y meditada ruptura con Melanie Griffith. La gran prueba de su amor la sortearon durante el tiempo de confinamiento por coronavirus, pues los dos estuvieron separados. Mientras que él lo pasó en Málaga donde se encontraba cuando decretaron el Estado de Alarma, ella estaba en Ginebra resolviendo unos asuntos relacionados con el trabajo.

La alemana hace muy buenas amigas con todos los amigos famosos de Banderas entre los que se encuentra María Casado, que tras su reciente salida de TVE fichó por la productora del actor, Soho TV. Con él, además, prepara ya la próxima edición de los premios Goya, que este año será curiosa cuanto menos al no subirse al escenario ningún humorista como viene siendo habitual todos estos años atrás.

La otra gran parte de su corazón lo ocupa su niña del alma, Stella del Carmen (23), fruto de su matrimonio con Melannie Griffith. "La joven habló hace unas semanas de su infancia en Málaga, donde pasó poco tiempo pero de la que guarda los recuerdos suficientes como para no olvidar sus raíces: La segunda parte de mi nombre de pila, del Carmen, es un homenaje a esta virgen, muy popular en Málaga. Mi padre me lo puso como símbolo de su gran amor por su ciudad natal y por mi abuela, que era una gran devota de esta virgen. Agradezco llevar conmigo a todas partes esta unión con España. Mi nombre define mi ascendencia y mi conexión como mujer española", escribió en Vanity Fair, donde se ha estrenado como columnista.

La joven mantiene una relación sentimental con Eli Meyer, hijo de Ronald Meyer, vicepresidente de NBC Universal, con quien está saliendo desde el verano de 2019. En la pasada gala de los Oscar, a la que acudió para acompañar a su padre, lo presentó oficialmente tras dejarse ver previamente en el festival Starlite en Marbella.

Especial es el cariño que Banderas le sigue atesorando a Melanie, con la que lleva divorciado desde el año 2014. El amor acabó naufragando pero acabó convirtiéndose en una bonita amistad que no hace más que consolidarse con el paso del tiempo. Prueba de ello, el mensaje que la actriz le dejó en Instagram hace unas semanas: "Mi amor Antonio. Esta foto fue tomada en 2012 en Marbella", escribió junto a la romántica instantánea en la que celebraban su amor mientras Banderas la agarraba por la cintura tiernamente.

Pero antes de Nicole y Melanie la mujer que más le marcó su corazón fue su primera esposa, la actriz Ana Leza, con la que estuvo casado de 1987 a 1995. Alejada de los focos y las cámaras, Leza rehizo su vida con el californiano de origen mexicano Christopher Lee Villareal, con él que tiene dos hijas y vive entre California, Madrid y Nueva York. La boda entre los dos, en el año 2000, estuvo amadrinada nada más y nada menos que por Carmen Maura, que también fue la madrina de su enlace con el protagonista de El Zorro. Hasta este año recibió una manutención de Banderas de 2.400.000 pesetas al mes y 570 millones más como pagos compensatorios, según informó la revista Hola en su día.

Un cuarto de siglo después de su divorcio, la actriz, que aparcó el mundo del cine por las filosofías orientales, la religión budista y un restaurante que no funcionó, continúa recibiendo los beneficios que le corresponden del tiempo en el que estuvieron casados. Recibe la mitad de los ingresos que el malagueño continúa embolsándose de algunas de sus películas más emblemáticas como Átame o Mujeres al borde de un ataque de nervios, que grabó durante esta época de su vida y que a día de hoy están disponibles en plataformas como Netflix.

Dejando los amores a un lado, la otra gran mujer de su vida es su madre, Ana Bandera, que murió en noviembre de 2017. Fue profesora de instituto y estuvo muy enamorada durante toda su vida del padre del actor y su hermano Francisco Javier, José Antonio Domínguez Bandera. Ana lo apoyó durante toda su carrera e incluso recogió por él algún que otro premio, como el que le entregaron en el año 2000 por ser el hombre más querido del año: "Él se lo ha puesto porque dice que quiere ser de todas las banderas del mundo", dijo sobre la 's' que lleva su apellido. Fue muy querida por Melanie, su nieta y Nicole.