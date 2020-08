El gran descuido de la novia de Joao Félix: enseña las partes íntimas del futbolista en Instagram

La modelo Magui Corceiro, novia del futbolista Joao Félix, ha protagonizado un gran descuido en Instagram. La influencer publicó una imagen en la red social sin percatarse de que en la misma se le veía un testículo al jugador del Atlético de Madrid.

En la instantánea compartida por Magui, aparece un chico que presuntamente es Joao tumbado en la cama en calzoncillos. La fotografía corrió como la pólvora en las redes sociales, pese a que la influencer la borró minutos después de su publicación.

Joao Felix Ass and Ball ??????????????????????????????????. pic.twitter.com/Bh2vFnDd5A — ???? (@KhalidHott) August 9, 2020

Además de eliminarla, Corceiro ha salido al paso de los comentarios de los internautas: "No saquemos conclusiones precipitadas", ha comenzado diciendo Magui. "50.000 mil cosas que recibo en Instagram y WhatsApp", alegaba la joven, que aseguraba que el de la foto no era el crack portugués: "No es nadie que conozca".

La relación entre Magui y Joao ha atravesado por varias crisis en los últimos meses. La más importante fue cuando ella descubrió que el jugador escribía a otras chicas a través de Instagram. Pese a su enfado inicial, el luso consiguió que le perdonara, volviendo todo a su cauce en cuestión de pocos días.