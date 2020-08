Risas y cachondeo en la red por el titular de "las 5.000 amantes del rey Juan Carlos"

Medios de comunicación de todo el mundo repasan la vida y milagros de el rey Juan Carlos tras su marcha de España rumbo a Abu Dabi. Una de las cabeceras más importantes de Estados Unidos, The New York Post, habla de la vida íntima del emérito y titulan: "El rey de las 5.000 amantes".

El diario americano recoge las revelaciones del coronel español retirado Amadeo Martínez Inglés, de 84 años, quien publicó el libro Juan Carlos I, el rey de las cinco mil amantes. El militar, que se coló en la catedral de la Almudena en la boda de Felipe VI y doña Letizia, fue condenado hace unos años por injurias al rey.

Spain's former king Juan Carlos had nearly 5,000 lovers, says retired colonel https://t.co/lfPujDMlkC pic.twitter.com/QuRF0tURKs