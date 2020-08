Ponen fecha y lugar para el regreso de don Juan Carlos a España: el 10 de septiembre en Galicia

Juan Carlos I no cuenta este año con la excusa de las regatas, el campeonato pontevedrés de Sansenxo, previsto para septiembre, ya que ha sido cancelado como consecuencia de la pandemia del coronavirus. No obstante, según apuntan diferentes fuentes, el padre de Felipe VI habría dicho en una cena con amigos en la bella localidad gallega antes de abandonar España hace una semana, que volvería por allí a primeros de septiembre. Ya a finales de julio don Juan Carlos pasó unos días en este municipio junto a un amigo.

"Hemos pasado todas las competiciones al próximo año porque hacerlo este verano era muy arriesgado con las medidas de protección que había que tener", informaba el jefe de comunicación de la competición náutica a finales de julio. No solo se ha pospuesto esta competición a nivel nacional, sino también el Campeonato de Europa de Sanxenxo, que se suele celebrar por las mismas fechas y al que Juan Carlos I también solía acudir.

Aun así, este domingo en Telecinco dijeron que el marido de doña Sofía podría tener fecha de vuelta a España y que el 10 de septiembre de 2020 es el día elegido. Explicaron en Viva la vida que antes de abandonar nuestro país hace una semana estuvo cenando en Sanxenxo y en ese encuentro con varios amigos dijo que sería ese día estaría de nuevo allí. Pero daban esa fecha porque se supone que el Emérito regresaba apenas 24 horas antes de que empezara una regata (la que lleva su nombre) que en realidad está aplazada o suspendida. Estaba prevista para los días 11, 12, y 13 del mes que viene. En el programa de Toñi Moreno aseguraron que el padre del actual Monarca se lo confesó a sus amigos más íntimos justo antes de iniciar su exilio secreto hace una semana. De todo el mundo es sabido que navegar es una de las pasiones del Emérito, quien, a sus 82 años, sigue practicando este bello deporte náutico y hasta compitiendo. De hecho, es campeón del mundo de vela en su modalidad. Otra cosa es que no haya regatas.

La regata de Sanxenxo no es la única competición afín a la monarquía que se ha ido al traste este año. La Copa del Rey de Vela, la favorita de Felipe VI, también fue cancelada como consecuencia del Covid-19. Se trata de la primera vez que no se celebra esta competición mallorquina en sus nada más y nada menos que 38 años de historia. Se iba a celebrar entre el 1 y el 8 de agosto en la bahía de Palma, coincidiendo con las vacaciones de los reyes en Mallorca, que también se han visto tambaleadas por el azote del coronavirus. No obstante, este lunes el rey reaparece públicamente junto a a la presidenta de Baleares y comienza así la agenda pública de doña Letizia y don Felipe después de 48 horas en Palma pero sin comparecer ante los medios.