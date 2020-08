Muere Humberto Janeiro, padre de Jesulín de Ubrique, a los 76 años

La vida de Humberto Janeiro se ha apagado. Hace días publicábamos que el padre de Jesulín de Ubrique había sido ingresado y desgraciadamente no ha podido vencer la última batalla.

Fue el pasado 16 de julio cuando Humberto fue ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera por su diabetes, pero en las últimas horas su estado de salud empeoró después de un breve repunte. En principio la enfermedad le afectó al afectarle al pie, donde le han salido unas úlceras que provocaron su traslado a la UCI.

Un testigo aseguraba que el patriarca de los Janeiro fue ingresado en el hospital Universitario de Jerez en "parada respiratoria" y con pronóstico grave. Humberto sufrió un "shock séptico", esto es, una infección generalizada que afecta a todos los órganos del cuerpo, que paulatinamente dejan de recibir oxígeno y nutrientes.

Los médicos pudieron estabilizarle y pasó varios días en la UCI, aunque después fue trasladado a planta. "Están esperando a ver si remonta pero lo ve complicado, ha tenido un problema multiorgánico", contaban sus familiares esperanzados, pero no ha podido ser.

En estos duros momento, la familia Janeiro que ha arropado a su padre, así como su pareja, Camilo Naranjo, se dirigen preparar la capilla y el sepelio,

Jesulín, y su mujer, María José Campanario, también se desplazan hacía Prado del Rey, donde vivía Humberto.

Belén Esteban habló de la situación de su ex suegro cuando Carlota Corredera le preguntaba, aún en vida de Humberto, hace días: "Si Humberto no remontase, ¿cogerías el teléfono para dar el pésame?", a lo que la de Paracuellos respondía: "No creo que lo deba hacer".