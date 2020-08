Sara Sálamo arremete contra los asistentes a la plaza de toros del Puerto de Santamaría: "Tortura y asesinato"

Sara Sálamo, acérrima activista por los derechos de los animales, se ha enzarzado de nuevo contra los taurinos. La mujer de Isco Alarcón hace comentarios que le generan tanto apoyos como reproches. Ella contesta directamente a uno de sus críticos con un último y tajante mensaje.

"Otra, de acomodada ignorancia. Toros no y feminismo sí. O feminismo sí y toros no. Lo que la princesa desee", le espetó la actriz a un usuario, a lo que añadió: "¡Qué loca estoy, eh! Que pido la igualdad entre seres humanos y respeto por el resto de seres vivos. Quizás, aunque nos cueste creerlo, hay personas que ni siquiera conocen aún el significado de feminismo. Bueno, ni lo sabes, ni lo practicas: príncipe".

Lo que al parecer provocó que la intérprete estallara públicamente fueron las imágenes del público en las gradas de la plaza de toros del Puerto de Santamaría el pasado jueves. Las fotografías muestran cómo los asistentes al evento no respetan la distancia de seguridad marcada por las autoridades sanitarias para tratar de frenar la expansión del coronavirus.

"Tengo un chiste sobre saltarse la distancia de seguridad en plena pandemia, mientras disfruto viendo cómo torturan otros seres y luego critico la manifestación del 8M. Ah, no, perdón... No era un chiste, que me he liado", escribió Sálamo ironizando con la oleada de reacciones que generó la manifestación del Día de la Mujer celebrada el pasado 8 de marzo, días antes de que se impusiera el estado de alarma en nuestro país debido a la pandemia.

A continuación, Sálamo retuiteó el hilo del periodista de La Sexta noche Iñaki López en el que se hacía una comparación gráfica entre las gradas de un concierto de Loquillo del mes pasado y la mencionada corrida de toros en el Puerto de Santamaría. "Perdonad mi ignorancia sobre la tortura y el asesinato pero, ¿es posible que todos esos pañuelos blancos que lleva el público sean para taponar las heridas del toro e intentar salvar su vida mientras le increpan al asesino?", se pregunta Sálamo en un segundo tuit.

La canaria y su marido están viviendo uno de los veranos más especiales de su vida, pues han endulzado los complicados meses que vivimos por la pandemia gracias a la reciente noticia de su segundo embarazo. La actriz ya presume de barriga en las redes sociales, donde el futbolista del Real Madrid cae rendido a sus encantos.

"Un pez dentro de otro pez", escribió la actriz de Brigada Costa del Sol en Instagram este domingo, junto a una foto en la que luce un bonito bikini azul en una piscina de Canarias. La tinerfeña lució una sonrisa de oreja a oreja mientras se acariciaba tiernamente la barriga con su mano izquierda. Su novio le respondió con un romántico "Huevo Kinder" y un emoticono cargado de amor en el muro de los comentarios.

Sara compartió otra fotografía horas después. En ella posa muy relajada en un tumbona mientras luce una holgada y veraniega camisa azul y unos pantalones de tono más oscuro. El jugador de la Selección Española, en esta ocasión, le dedicó un tierno "Te amo".

Muchos amigos famosos le han dejado bonitos comentarios en sus últimas fotos. Algunos como los actores Adrián Lastra y Andrea Guasch se sumaron a las felicitaciones por su estado y otros como la estilista Natalia Ferviú, la actriz Dafne Fernández o la guionista Laura Caballero le enviaron emoticonos repletos de cariño y asombro por la espectacular figura de embarazada que luce.

Sara Sálamo e Isco Alarcón anunciaron este viernes que están esperando su segundo hijo. El nuevo niño acompañará en travesuras a su primer retoño, Theo, de tan solo un año; y al otro hijo de la estrella del Real Madrid, Francisco, de cinco, fruto de su anterior relación con Victoria Calderón. "2021 tiene pinta de ser mejor año que su predecesor. O al menos eso esperamos. O al menos lo será en nuestra casa, donde daremos la bienvenida a un nuevo miembro", escribieron los dos junto a una foto en la que se abrazan cariñosamente en una carretera de campo.