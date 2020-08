Paula Echevarría lanza una importante reivindicación en su 43 cumpleaños: "Yo también tengo celulitis"

Paula Echevarría ha entrado en los 43 años este viernes y lo ha hecho muy bien acompañada por su novio, Miguel Torres, que la ha sorprendido con una bonita declaración de amor para felicitarla. Horas antes, la actriz ha reivindicado la naturalidad en el cuerpo de la mujer con un post con el que pretende normalizar la celulitis.

La protagonista de Velvet compartió en sus stories un reivindicativo vídeo de Oriana Sabatini, en el que la influencer hace un alegato a favor de la autoaceptación y la liberación de complejos. La ex de Bustamante lo ha secundado con un claro y contundente "Yo también tengo celulitis" en forma hashtag y los emoticonos de unos aplausos.

No es la primera vez que la it girl saca a relucir este tema en Instagram, pues hace unas semanas le desveló a sus más de 3 millones de seguidores que se estaba sometiendo a un tratamiento contra la celulitis para combatirla. Con un gozo que no cabía en su rostro dijo: "Todo lo que os pueda contar se queda corto". Unas afirmaciones que llegan después de que a lo largo de estos meses se haya convertido en noticia por sus subidas y bajadas de peso, lo que ha provocado algún que otro rumor de embarazo con su enamorado.

Precisamente Miguel ha protagonizado en las últimas horas un sin fin de titulares por el romántico mensaje que le ha dedicado a su chica en las redes sociales por su cumpleaños: "Recuerdos del pasado, momentos del presente e ilusiones para el futuro y siempre juntos. Cariñosa, divertida, alegre, atenta, generosa, decidida, discreta, paciente, compañera... Leal. Hoy cumple años la mujer de mi vida. Muchas felicidades mi amor", ha escrito junto a una colección de fotos entre las que se encuentra una en la que se funden a un apasionado beso bajo el agua. La cumpleañera le ha respondido al ex futbolista: "Gracias mi amor, si te quiero más exploto. Mío".