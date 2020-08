La prima de Álex Lequio recuerda sus veranos con el hijo de Ana Obregón: "Nunca será lo mismo"

Una de las personas que más siente la pérdida del hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio es su prima y mayor confidente, Celia Vega-Penichet. La joven ha vuelto a recordar a Álex Lequio en un sentido post a través del que ha sido capaz de decir todo lo que siente en estos momentos con muy pocas palabras. Al mismo tiempo, ha rescatado una de las fotografías más especiales que tiene junto a él.

La sobrina de la actriz compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece tumbada en la terraza de El Manantial, la casa que los García Obregón tienen en Mallorca y donde cada verano acostumbran a pasar unidos como una piña la temporada estival: "El Manantial nunca será lo mismo", escribió junto a esta instantánea de 2014, en una clara alusión a la ausencia del joven emprendedor.

Momentos antes, la hija de Celia García Obregón también recordó al que era como su hermano con una bonita foto en stories, en la que también aparecen veraneando en Mallorca y demostrando una complicidad y un cariño que fueron alimentando desde que eran niños. Días antes hizo lo propio con una foto de cuando eran pequeños desde la misma casa, donde en estos momentos se encuentra Ana Obregón arropada por sus seres queridos para sobrellevar el duelo.

La propia Ana recordó a su hijo el pasado fin de semana con un entrañable post, en el que reveló cuáles fueron las palabras que dejó escritas el joven emprendedor para subir a Instagram. Toda una lección de vida para aprender a valorar el tiempo que perdemos: "Todo precioso y bonito hasta que un día te dan la noticia y no sabes cuántos meses te quedan de vida. En un abrir y cerrar de ojos, te das cuenta de la importancia del tiempo. Mejor aún, te das cuenta cómo y con quién quieres invertirlo. ¿Cuántas veces no he estado con mi novia por quedarme enviando correos hasta las 3 de la mañana?", escribió el hijo de la actriz y el conde italiano en su móvil antes de perder la vida el pasado 13 de mayo como consecuencia de un cáncer contra el que luchó con mucho coraje durante dos años.