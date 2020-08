Iker Jiménez se apuesta 1.000 euros con un seguidor que le acusa de afirmar la existencia de fantasmas

Iker Jiménez ha alborotado a más de uno tras la tensa discusión que ha mantenido un usuario de Twitter que ha criticado su trabajo al frente de numerosos misterios sin resolver. El tuitero lo acusó de haber afirmado en sus programas la existencia de fantasmas, a lo que el conductor de Cuarto Milenio le respondió muy molesto apostándose incluso la friolera de 1.000 euros con él.

Todo se desató cuando el presentador le agradeció a los espectadores de su programa de YouTube, La estirpe de los libres, su apoyo. También le lanzó una pullita a sus fieles detractores: "Gracias a todos, seguidores y plandemistas, -a veces ambas cosas- a quienes respeto mucho pero con quienes discrepo- con sano humor- por la cantidad de poderes ocultos y sombríos que me otorgan. Noche de guardia. Ha sido un placer twittear con todos sin excepción. Saludo ummita", escribió.

Cuando esto termine y en cuarto Milenio salga una señora con un péndulo viendo muertos lo tomaremos a risa? Cuando en el reflejo de una foto se busque un espíritu, lo tomaremos a risa? Cuando se cuente que en un hospital se ven fantasmas lo tomaremos a risa? O entonces no?

Tras esto, uno de sus seguidores más críticos se enzarzó con él en una guerra sin precedentes: "¿Cuándo esto termine y en Cuarto Milenio salga una señora con un péndulo viendo muertos lo tomaremos a risa? ¿Cuándo en el reflejo de una foto se busque un espíritu, lo tomaremos a risa? ¿Cuándo se cuente que en un hospital se ven fantasmas lo tomaremos a risa? ¿O entonces no?".

Lea también: Iker Jiménez y Carmen Porter se exponen al coronavirus tras sufrir una grave crisis familiar

Iker le respondió contundente desmintiendo rotundamente que en su programa hayan hablado de la existencia de fantasmas: "Es que yo creo que nunca hemos dicho que sean fantasmas. No sé si usted habla de oídas. Ninguna foto la hemos dado como fantasma. Yo no sé a quiénes han visto ustedes. Sinceramente", escribió.

El usuario siguió erre con erre y le dijo una vez más que él ha escuchado esas afirmaciones en su programa: "Yo a usted, durante muchos años, le he oído, visto y leído. Que tenga suerte", le envió. El presentador, mosqueado, le lanzó entonces la sonada apuesta: "Pues se ha enterado de poco. Le doy mil euros si me muestra que en estos quince años yo haya afirmado que un fantasma viene del más allá o un extraterrestre viene de otro mundo", señaló.

Pues vea los comentarios y vea los palos que me dan los amigos de la Plandemia. Pero yo dialogo y escucho. Como en los programas. Es una diferencia. Intento saber por qué de la decepción. Sencillamente no me creen y piensan que estoy siguiendo órdenes. Una pena.