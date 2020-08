Plácido Domingo se defiende tras ser vetado por el Gobierno: "Nunca abusé de nadie"

Plácido Domingo, de 79 años, ha tomado la palabra para defenderse de las acusaciones de abuso sexual que pesan en su contra. El cantante de ópera, ya recuperado de coronavirus, ha proclamado su inocencia durante una entrevista en la prensa italiana.

"He cambiado, ya no tengo miedo. Cuando supe que tenía el coronavirus me prometí a mí mismo que si salía vivo lucharía para limpiar mi nombre", ha asegurado al periódico transalpino La Repubblica. "Nunca abusé de nadie, lo repetiré mientras viva", ha alegado.

Sus declaraciones coinciden con las palabras del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, quien ha vetado a Domingo de los teatros españoles: "Cuando se cometen actos graves y se asumen, eso tiene consecuencias en la vida publica y en la vida social", ha declarado.

En su charla con el medio italiano, el director de ópera ha contado cómo se encuentra tras haber superado el coronavirus. "Lo único que me preocupa ahora es salir de mi refugio en Acapulco, de donde no he salido desde hace meses, nunca pasé tanto tiempo en casa con mi mujer, mi hijo, mi nuera y mis dos nietos", ha explicado.

También se ha referido a las acusaciones de abuso sexual contra él: "Ahora es el momento de volver a la normalidad (...) Nuestras vidas cambiaron y, como usted sabe, todavía es difícil para mí a causa de las acusaciones en mi contra".

El tenor ha recordado que este escándalo supuso un gran terremoto en su familia: "Desestabilizaron a mi familia y a mí mismo (...) Me hicieron más daño que el virus. Ya solo me queda tomar nota que no podré cantar en ciertas partes del mundo, como Estados Unidos o España, mi país. Y no precisamente a causa de una elección del público, que me envía constantemente mensajes de solidaridad (...) Pero ¿qué puedo hacer? ¡Es la vida!", ha sentenciado.