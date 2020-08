María Teresa Campos se rompe con Terelu: "Perdóname por ser mi hija"

María Teresa Campos se ha sincerado como nunca antes con Terelu frente a una cámara. La veterana comunicadora ha vuelto a abrir como cada semana su innovador canal de YouTube para charlar con la colaboradora, a la que sorprendentemente le ha pedido perdón por ser su hija. La periodista tiene remordimiento por si en alguna ocasión su apellido le ha podido perjudicar.

La charla la han grabado en su tierra natal, Málaga, hasta donde han viajado para disfrutar de sus vacaciones estivales. Al final del encuentro, María Teresa le preguntaba a la colaboradora: "¿Hay algo que se te haya quedado por decirme?", a lo que Terelu ha contestado con un sincero no.

La presentadora no dejó zanjado ahí el tema, pues a ella sí se le había quedado pendiente algo por decir: "A mí sí me ha quedado algo por decirte y lo he pensado muchas veces. Dios mío con tanto trabajo bien hecho que no es porque sea mi hija, sino porque es así. De los que yo me siento muy orgullosa Nunca te he dicho perdóname por ser mi hija. Si no fueras mi hija hubieran pasado otras cosas que yo veo que pasan ", ha confesando María Teresa, pensando que su impecable trayectoria televisiva ha podido estancar a la de Terelu por se "hija de" y por las habladurías de "posible enchufe".

La hermana de Carmen Borrego, que además ha asegurado haberle cerrado las puertas al amor para siempre, no tiene nada que reprocharle a su progenitora, sino todo lo contrario. Aunque eso sí, asegura que comprende su sentimiento de culpa: "Te entiendo porque a mí me ocurriría lo mismo con mi hija, pero yo he tenido una suerte tremenda de que seas mi madre", le ha dicho.

Después, Terelu le ha agradecido todo lo que ha aprendido de ella a lo largo de los años, aunque no niega que por ser su hija se le cierran algunas oportunidades: "En el aspecto personal y también en la profesión Aprender todos los días, saber algo, todos los días apoyarnos. Para mí es una recompensa, aunque esté en un momento en el que me gustaría que cuajaran cosas. No tengo prisa, he aprendido a tomarme la vida con calma y disfrutar de la vida porque creo que es importantísimo", sentenció.