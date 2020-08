Sor Lucía estalla contra don Juan Carlos: "Fue un corrupto, mujeriego y ladrón"

Sor Lucía ha sido uno de los rostros conocidos que ha cargado con más fuerza contra don Juan Carlos tras su salida de Zarzuela, motivada por las supuestas comisiones millonarias que no declaró y por sus presuntas cuentas secretas en Suiza, entre otros asuntos que forman parte de "ciertos acontecimientos pasados". La monja escribió algunos tuits al respecto en los que le acusó de "corrupto, mujeriego y ladrón". También cargó contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en todo este asunto.

"La carta del emérito debería estar dirigida a todos los españoles. Debería reconocer que fue un corrupto, mujeriego y ladrón. Que su reinado estuvo lleno de vicios y que su ejemplo es nefasto. Acto seguido: devolver lo robado. Y por favor: a tratar los temas importantes", escribió en un tuit.

En Cuatro al día también se pronunció al respecto alegando que su actitud ante los escándalos no ha sido la correcta: "En este momento no debería haberse ido, tendría que pedir perdón a los españoles porque ha defraudado a muchos monárquicos. Estamos ante un tema o investigación por caso de corrupción. La carta tenía que haber sido dirigida a los españoles y tendría que dar la cara", aseguró.

Para la cristiana, el marido de doña Sofía debería dar la cara: "Si realmente quiere defender la monarquía y su honor, que dé la cara como un ciudadano que ha evadido el fisco, que parece que ha habido un tema de corrupción o por lo menos que aclare lo ocurrido", añadió.

Para ella, el emérito no se ha entregado como le correspondía a su pueblo: "Yo creo que quien ha defraudado a los españoles se ha convertido en enemigo de los españoles. Hay que rezar por su conversión y que Dios cambie su corazón. Pero que devuelva lo robado y que devuelva lo defraudado", señaló.

También se pronunció sobre la postura que ha tomado el presidente del Gobierno en todo este asunto: "Sánchez manifiesta su preocupación y ahora dice que no sabe dónde está. Iglesias que dice que habría que hacer un referéndum. No me puedo creer que en un pacto de Gobierno unos sepan una cosa y otros no sepan. Tendría que pasarles factura".

En Twitter también atizó al ejecutivo por no pedirle explicaciones y también a los herederos y sucesores de don Juan Carlos, entre los que se encuentra Felipe VI a la cabeza: "¿El gobierno progresista de izquierda bendice la fuga del Borbón sin exigir cuenta del dinero y la evasión fiscal? Su vida privada es cosa suya y de sus herederos, que por mucho que - aparentemente - renieguen de su padre, están forrados gracias a él", señaló.