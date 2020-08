El pianista James Rhodes se compromete con su flechazo de Instagram: así es Micaela Breque, argentina y ex de Andrés Calamaro

El pianista James Rhodes (45) anunció este miércoles su compromiso con la argentina Micaela Breque (31), ex de Andrés Calamaro (58), a la que le pidió la mano el pasado 2 de julio en Valladolid tras dos años de intenso amor. Desde Informalia te contamos quién es la mujer que lo ha enamorado perdidamente y que le ha transmitido todo el amor que siente por España, al que considera ya su otro país y defiende en las redes sociales como si fuese el suyo propio.

La primera vez que ambos intercambiaron unas palabras antes de conocerse fue mediante Instagram, precisamente el mismo medio por el que ahora el pianista ha anunciado su compromiso: "Qué increíble, con todos los altibajos de la vida, tener la suerte de no solo enamorarse de un país, sino también de enamorarse de una chica, visitar el lugar mágico que es Pucela y que ella diga 'sí' a la pregunta más importante", escribió.

Antes de conocer al británico la joven actriz conocía muy bien nuestro país gracias al cantautor Andrés Calamaro, con el que estuvo saliendo desde 2010 a 2017 y con el que se trasladó de su país natal para vivir en la capital española. Dos meses después de romper con él conoció a James Rhodes, del que había quedado prendida gracias a sus obras y también gracias a su autobiografía Instrumental, en la que desgrana los problemas que atravesó durante su niñez y también sus adicciones a las drogas y el alcohol.

"Quedé muy conmovida, como tantos. Y le puse un comentario en Instagram sin ningún interés. Solo para agradecerle la valentía por contar eso. Me pareció heroico. Me contestó y con el tiempo fuimos hablando más y un día fui a uno de sus conciertos. Y así empezamos", contó en una entrevista en la revista Gente de su país. A partir de aquí comenzaron a conversar y todo fluyó de maravilla, hasta el punto de que tan solo unos meses después el pianista decidió no vivir en Londres como tenía pensado sino trasladarse a Madrid para que la relación cuajase, como así resultó siendo.

Su historia está siendo muy intensa y ya han sido varias las ocasiones en las que han viajado hasta Argentina para pasar su tiempo con la familia de la modelo. Pero sin duda una de las mayores pruebas a las que se ha enfrentado su amor ha sido el confinamiento por coronavirus, que han superado con éxito entre las paredes de su casa del Barrio de Salamanca, en plena milla de oro madrileña.

Dicen que a la tercera va la vencida y eso es lo que va a probar Rhodes, que ya ha dado el "sí, quiero" en dos ocasiones anteriores. La primera fue a a la madre de su hijo, que ahora roza la mayoría de edad, y la segunda a Hattie Chamberlin, con la que estuvo casado de 2014 a 2016, un año antes de que que Micaela se cruzara en sus vidas.

La novia del pianista londinense estuvo durante siete años profundamente enamorada de Andrés Calamaro, incluso se dieron el "sí, quiero" en Las Vegas después de los premios Grammy Latino de 2013. Tras su ruptura, la relación entre ambos no acabó por los suelos: "Es un gran tipo y un gran artista. Compartimos tantos años y no podría quedarme con rencores", confesó durante la misma entrevista. En cuanto a su carrera en el cine ha participado en varias películas como Palmera (2013), Resentimental (2016), Argentino QL (2016) o Pescadores (2018). Cabe destacar que en 2013 también fue portada de Interviú.