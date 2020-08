Michelle Obama sufre depresión por culpa de la "hipocresía" de Donald Trump

Michelle Obama no está atravesando su mejor momento. Tras los rumores que hacían presagiar que se iba a presentar a candidata de la Casa Blanca, la mujer de Barack Obama ha reconocido que la situación que está atravesando el mundo como consecuencia de la pandemia, el racismo y la gestión de Donald Trump en Estados Unidos la está sobrepasando, hasta el punto de que sufre depresión.

"Estoy notando que simplemente no me siento bien. Son sentimientos comunes por todos nosotros que estamos lidiando con una pandemia global, con la reacción a las muertes de George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery, con las protestas generalizadas. Sé que estoy lidiando con alguna forma de depresión leve", señaló este miércoles en su propio programa de radio digital The Michelle Obama Podcast.

La gestión del mandatario estadounidense no hace más que crisparla y empeorar su situación anímica: "No solo por la cuarentena, sino por la lucha racial y por ver la hipocresía de este Gobierno", señaló.

A Michelle le agota mentalmente el sin fin de malas noticias que estamos recibiendo en los últimos tiempos: "Aunque estamos viviendo algo único en nuestras vidas, algo único en la historia, tengo que decir que despertar ante todas esas noticias, despertar a cómo ha respondido o no esta administración, despertar con otra historia de un hombre negro o una persona negra de alguna manera deshumanizada, herida o asesinada, o falsamente acusada de algo, es agotador", agregó.

Para superar el mal trance, Michelle cuenta en casa con el inconmensurable apoyo de su marido y sus dos hijas, Malia de 22 años y Sasha de 19. Más unidos que nunca han estado durante la cuarentena por coronavirus, como ella misma explicó en el programa de Ellen Degeneres: "Solo intentamos mantener una rutina, pero también tenemos tiempo para poco de Netflix y muchos achuchones", señaló.