Anita Matamoros, operada de urgencia del pecho mientras su padre, Kiko, continúa ingresado: "Me asusté muchísimo"

Nuevo disgusto para la familia Matamoros. Mientras que Kiko permanece ingresado tras someterse a una operación de vesícula y sufrir una infección y una pancreatitis, ahora ha sido su hija Anita Matamoros, con la que no se habla, la que ha pasado por el quirófano. Ella misma lo ha confesado a través de Instagram a sus más de 500.000 seguidores.

Lea también - Anita Matamoros presume de figura al sol: muestra el resultado de su operación de pecho

La hija de Makoke sigue teniendo problemas tras sus operaciones de pecho: "Me operé el pecho el 1 de junio por segunda vez y estaba súper contenta. Me hice una mastopexia y un aumento con prótesis. Se estaba curando súper bien y yo estaba muy contenta hasta que me fui de viaje y se me empezaron a abrir las heridas", confesó este miércoles.

A la joven no le quedó más remedio que ir al médico para solucionar el percal. Cuando comenzó a notarse las heridas estaba en una fiesta organizada por su madre en uno de los locales más punteros de Madrid: "Cada vez tenía más heridas, fui al médico y me dijo que me echara unas cremas. Mejoró bastante, pero el día de mi cumpleaños me desperté con un moratón y a la hora de comer empezó a salir líquido y se hizo un agujero. No entendíamos nada, no me dolía nada Me asusté muchísimo", relató.

Al parecer, este tipo de contratiempo es bastante frecuente en las mujeres que se operan el pecho: "Se me infectó la prótesis y me dijeron que me tenían que quitar una y la otra no. Fuimos a urgencias y me hicieron un cultivo. El resultado era que las heridas eran unos estafilococos, algo habitual (...) Todo empezó porque, de alguna manera, mi cuerpo rechazó los puntos. Ahora me han puesto otros diferentes".

Para remediar el asunto a la joven le tuvieron que quitar las dos prótesis. Sinceramente, ya no sabe si se las volverá a colocar: "Vio tan turbio el tema que me quitó las dos prótesis. No tuve ningún problema de postoperatorio. Ahora no tengo pecho, tengo muy poquito Cosa que me encanta. Me iba a poner las prótesis el mes que viene y sinceramente ya no sé si me las pondré", explicó.

Lea también - Kiko Matamoros ataca a su hija Anita desde el hospital para defender a su novia: "No se lo voy a permitir"

Kiko Matamoros, por su parte, continúa en la clínica Quirón de Madrid, donde ingresó la semana pasada tras someterse días antes a una operación de vesícula. Su jovencísima novia, Marta López Álamo, lo acompaña día y noche en la habitación del hospital. Allí lo han visitado todos sus hijos menos la propia Anita, con la que mantiene un distanciamiento muy sonado desde hace meses.

La joven está molesta con el noviazgo entre Kiko y Marta y él no le va a permitir ningún ataque hacia su chica. "Es mi hija y tiene que respetarme. Sería un mal ejemplo de educación que le permitiera a mi hija que se comportara como una niñata y fuera haciendo y deshaciendo como le de la gana, tratando a la gente a patadas, no se lo no se lo voy a permitir a nadie y menos a un hijo mío, por su bien", aseguró el colaborador en Viva la vida.