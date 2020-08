Ana Boyer desvela el sexo del segundo bebé que espera junto a Fernando Verdasco

Ana Boyer y Fernando Verdasco anunciaron a finales de junio que estaban esperando a su segundo hijo y ahora han desvelado el sexo del bebé: el nuevo nieto de Isabel Preysler será otro niño. El pequeño de la casa acompañará en travesuras a su hermano Miguel, que nació en marzo de 2019 dándole una gran alegría a la socialité y al tenista.

"Estamos encantados. Nos daba igual que fuese chico o chica. Pero que sea un niño es estupendo porque se llevará muy poco tiempo con Miguel y serán buenos compañeros de juegos", ha desvelado la hija de Miguel Boyer a través de la revista Hola, revelando después que la llegada del nuevo niño está prevista para las próximas Navidades.

La hermana de Tamara Falcó se enteró de que estaba embarazada en pleno confinamiento, el cual lo pasó encerrada a cal y canto junto a su marido en la enorme casa de Isabel Preysler en la exclusiva urbanización de Puerta del Hierro, en Madrid. Tras esta buena noticia ya se plantean si habrá un tercero, a lo que no le cierran ni mucho menos la puerta: "No nos cerramos a que este bebé sea el último. Sí que apetece tener una niña, pero eso no está asegurado".

El sexo del bebé lo ha desvelado desde más allá de nuestras fronteras, pues se encuentra disfrutando de unos días de descanso fuera de nuestro país: "Llevamos unos días en Montecarlo. Fernando está jugando unas exhibiciones los fines de semana y hemos aprovechado para quedarnos toda la semana y disfrutar de la Costa Azul". Fernando y Ana viven uno de los momentos más álgidos de su relación desde que contrajeran matrimonio en el Caribe en diciembre de 2017, convirtiéndose en una de las parejas más consolidadas de la jet set española.