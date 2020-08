Cayetano Rivera: otro enfrentamiento con su hermano Fran y el fantasma de Karelys Rodríguez, los motivos de su 'retirada'

El marido de Eva González, cuya antigua amistad con Karelys Rodríguez continúa trayendo cola, se perderá la tradicional Goyesca de Ronda, que tiene lugar a finales de agosto. La noticia coincide con el anuncio de su retirada temporal de los ruedos, aunque la realidad es bien distinta. La decisión de que Cayetano Rivera no toree en Ronda no la ha tomado él mismo, sino su hermano Fran Rivera, con el que estaría volviendo a vivir un nuevo enfrentamiento.

Beatriz Cortazar lo ha explicado en EsRadio este miércoles: "No va a estar no solo por la presión de Karelys sino porque la relación entre los Rivera no está nada bien. Parece ser que Fran ha conseguido hacer bastante buena negociación con un canal de televisión para retransmitir por primera vez la corrida y conseguir beneficios, y que van a contar con Pablo Aguado, Morante y Roca Rey. No han contado con Cayetano".

La periodista considera que el principal motivo de su ausencia es el nuevo distanciamiento entre hermanos, aunque también recuerda la presión que siente tras los últimos pasos de su ex amiga Karelys Rodríguez, que aseguró hace unos días que mantuvo un romance de seis años con el diestro, quien habría llevado una doble vida al margen de su matrimonio con la presentadora andaluza.

Estas informaciones han llegado a raíz de la versión contada por Hola, que ha anunciado que el hijo de Carmina Ordoñez volverá a torear en septiembre tras hacer tan solo dos corridas después del confinamiento, la de Estepona y la de Huelva. Según ellos, ha cancelado sus compromisos de agosto por el complicado momento que atraviesa el mundo del toro tras el azote del Covid-19. No es la primera vez que el malestar reina entre los hermanos, pues numerosos encontronazos han sido los que han protagonizado en el papel couché desde hace años.