Barbara Rey lanza un mensaje de apoyo al rey Juan Carlos: "Se va en avión y de día, no como un cobarde independentista"

La supuesta amistad especial del rey Juan Carlos y Barbara Rey ha hecho correr ríos de tinta en la prensa desde hace años. Sea cierto o no su idilio, lo que es seguro es que le tiene un gran cariño, tal y como ha mostrado en una de sus últimas publicaciones en Instagram.

Bárbara ha mandado un mensaje de apoyo a don Juan Carlos después de que este abandonara España por sus escándalos amorosos y económicos. La madre de Sofía Cristo ha publicado un pantallazo del tuit de un usuario y lo acompañaba con dos emoticonos de tristeza.

"El Rey Juan Carlos se va, en avión y de día. No en un maletero como un cobarde independentista, ni escondido como un miserable etarra. Pero en este país se queda la escoria de Otegi, las maletas de Delcy, la tarjeta de Dina, la caja B de Podemos y el 3% de Pujol, entre otros", rezaba el tuit.

Con este post, Bárbara Rey ha mostrado que está a favor de Juan Carlos I y en contra de su marcha obligada de España rumbo a República Dominicana, donde pasará unas semanas antes de instalarse en Suiza, según ha contado Informalia en exclusiva.

La relación entre Barbara Rey y don Juan Carlos ha dado lugar a múltiples especulaciones y decenas de informaciones. En 2017, se dijo que ella recibió 500 millones de pesetas del CNI por no contar su relación con el rey. Según contó Ok Diario, entre 1996 y 1997 un espía se reunió con Bárbara en una cafetería de Madrid para ofrecerle lo que hoy serían tres millones de euros en pagos de 26 millones de pesetas al mes a cambio de que no hablara de su relación con el monarca.

Lea también - Barbara Rey recibió 500 millones de pesetas del CNI por no contar su relación con don Juan Carlos

En aquellos momentos, el CNI sospechaba que la actriz poseía un maletín con vídeos de ella y el monarca durante sus 20 años de relación. "Si aquellas grabaciones caían en manos no apropiadas podían desestabilizar a las más altas instancias del país", reconocía al mismo medio un ex alto cargo de Inteligencia.

Lea también - Bárbara Rey se reserva grabaciones del rey don Juan Carlos como protección

Una vez estalló el 'caso Bárbara Rey', la actriz murciana denunció presiones que estaba recibiendo, según ella, de amigos del rey y de los servicios secretos, incluso les acusó de robarle material gráfico y sonoro de su domicilio familiar. Nadie investigó la denuncia y la vedette tampoco insistió. Así llegó el final de su relación con el monarca, con el que nunca se volvió a reunir.