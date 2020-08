Ona Carbonell se convierte en madre: "Bienvenido al mundo, Kai"

Ona Carbonell (30) ha cumplido este miércoles uno de sus grandes sueños al convertirse en madre de un niño llamado Kai. La propia nadadora ha compartido la buena nueva con sus más de 236.000 seguidores de Instagram, donde ha publicado una imagen sujetando la mano de su bebé junto al exgimnasta Pablo Ibáñez, su novio desde hace más de diez años.

"Bienvenido al mundo Kai", ha escrito la capitana del equipo español de natación sincronizada, que también ha dado las gracias al equipo médico que le ha atendido: "Quiero agradecer enormemente el cariño, profesionalidad y gran trabajo al hospital Can Ruti de Badalona donde he dado a luz a mi primer hijo y a la clínica Riera Bartra, mi ginecóloga y su equipo de toda la vida que me ha acompañado en este bonito viaje", ha alegado.

"Nos hemos sentido muy cuidados en todo momento. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, especialmente a la familia", ha sentenciado la también ganadora de Masterchef Celebrity, que publicaba en la red social una imagen en blanco y negro, sosteniendo la mano del pequeño Kai.

Ona ha compartido con todos sus fans todo el proceso de embarazo. Hace unos días, subió una instantánea en la que disfrutaba de un baño en el mar: "Esperándote en mi sitio favorito", escribía. Ahora ya tiene entre sus manos a su primer hijo junto a Pablo.