Don Juan Carlos: "Los menores de 40 años me recordarán solo por ser el de Corinna, el del elefante y el del maletín"

"Los menores de 40 años me recordarán solo por ser el de Corinna, el del elefante y el del maletín", le decía el padre de Felipe VI a uno de sus amigos, lamentándose del triste epílogo a su reinado, repleto de luces, pero abrumado ahora por las sombras. Pieza clave en la Democracia, la singladura del rey Juan Carlos apunta a un epílogo terrible. Y él lo sabe.

"A veces va con cinco millones" desde los Emiratos, o "el dinero está en Zarzuela, allí tiene una máquina para contar billetes, que yo lo he visto con mis propios ojos", son frases demoledoras intervenidas a la ex princesa alemana en su conversación con Villarejo y ahí ya se refirió a Juan Carlos como una persona obsesionada por su fortuna.

"El emérito, con un poco de creatividad, puede tener una vida extraordinaria, pero el dinero es una mala adicción y se muere por él", dijo ella. Juan Carlos realizó una donación a Corinna de 65 millones. "El origen de la fortuna de don Juan Carlos se debe a Franco, y a una comisión por cada barril de petróleo que le permitió cobrar el dictador y, una comisión que perduró hasta tiempos de Aznar", dijo Jaime Peñafiel en televisión, explicando cómo y cuándo comenzaron los negocios de don Juan Carlos incluso de ser rey. El periodista José García Abad, a principios de los años 2000 ya publicó en su libro La soledad del Rey (Esfera de los libros, 2004) detalles sobre los supuestos chanchullos de Su Majestad, otra cosa es que los políticos que fueron gobernando no supieran de la dimensión real del asunto, ni supieran calcular las consecuencias. El ex ministro de Defensa del PSOE, Julián García Vargas, llegó a contactar con el director de El Siglo y autor de ésta y otras publicaciones que denunciaban las mordidas de don Juan Carlos de parte de la Casa del Rey. El ex ministro transmitió al periodista una sola preguntas: "¿Vas a seguir?". La respuesta fue "sí". Era lo único que interesaba a Zarzuela.

De hecho, los indicios investigados por la Fiscalía, que aún no ha imputado a don Juan Carlos, apuntan a que con posterioridad a su reinado, don Juan Carlos continuó con un presunto lavado de dinero para el que el privilegio real de la inviolabilidad ya no funcionará, según coinciden en afirmar varios juristas.