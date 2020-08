Don Juan Carlos vivirá en Suiza su exilio, con 1.700 millones de euros, buenos médicos y bajo la protección del Aga Khan

Don Juan Carlos viajó a Estoril, la ciudad portuguesa que tan bien conoce y que tan malos y buenos recuerdos le trae. De ahí se desplazó a la vecina Lisboa y desde la capital lusa tomó un avión a la República Dominicana, pero se trata de "un paréntesis", tal vez veraniego, mientras se dispone lo necesario para habilitar su residencia en el país helvético. Eso es al menos lo que sostiene, con rotundidad, una fuente de la Fundación Aga Khan consultada por este portal.

¿Dónde está Juan Carlos?

La ubicación del rey Juan Carlos, el coste de su seguridad, sus planes inmediatos y, otras cuestiones que el presidente del Gobierno no se ha atrevido a explicar, no son ejemplo de transparencia ni de ejemplaridad. Aunque algo vamos sabiendo. Fuentes de la Fundación Aga Khan sitúan el destino definitivo del exilio de don Juan Carlos en Suiza, donde cuenta con la protección del Aga Khan IV, Imán de los musulmanes chiitas ismaelíes nizaríes.

El Aga Khan (arriba, junto a su íntimo amigo, en una imagen de archivo) se considera descendiente directo del profeta Mahoma y es íntimo de don Juan Carlos. Allí residen la infanta Cristina y sus hijos. Además, la salud de don Juan Carlos es delicada y los médicos y centros sanitarios del país helvético son los mejores del mundo. Por otra parte, el tiempo de desplazamiento en avión desde Ginebra a Madrid es de apenas dos horas. Ése será su destino. Porque Juan Carlos comparecerá si la Justicia española lo requiere.

"No ha huido"

Don Juan Carlos, que "no ha huido" de ninguna parte, tal y como asegura la vicepresidenta Carmen Calvo, no está investigado aún, pero sabemos que lo vio venir, y que movió para que sus incondicionales edificaran la arquitectura necesaria para contar en su día con varias residencias, medios y demás apoyos con los que instalarse en Suiza si llegaba el momento

Don Juan Carlos llevaba varios años asumiendo que debería abdicar, y tenía claro que debería hacerlo. Fue mucho antes de junio de 2014, cuando su hijo pasó a ser jefe del Estado, cuando comenzó a preparar su vida en Suiza. Al fin y al cabo, allí tenía dinero, como se ha sabido después.

Se lo planteó don Juan Carlos en el contexto de la crisis económica, la previsible inestabilidad política que llegaba y la edad que iba teniendo. Otros monarcas se habían "jubilado", dando paso a las siguientes generaciones. Con precedentes como los de Japón u Holanda, el Rey abdicó en Felipe VI pero no sin antes considerar que debía mantener negocios que le aseguraran el alto nivel de vida que quería seguir disfrutando si las cosas se ponían mal. El País decía este martes que la abdicación se fue dejando correr hasta 2014 "por el interés del rey en seguir amasando fortuna". ¿Lo sabían Rubalcaba y Rajoy, arquitectos políticos de la operación?

1.700 millones de euros

No debería tener problema para subsistir el Rey, aunque el Estado español no aporte dinero para su manutención. Más allá de los ricos y poderosos amigos que permanecen junto al Emérito sin fisuras, los cálculos señalan que la fortuna lograda por el Emérito rondaría los 1.700 millones de euros, según The New York Times y Forbes. La cifra e resultante de las presuntas comisiones que habría estado llevando desde los años 70.

Los testimonios revelados de su ex amante Corinna Larsen apuntan a una necesidad del rey de ganar dinero en vista de lo que pudiera pasar, tras criarse en el exilio y ver lo que les sucedió a sus antepasados más cercanos. La marcha de su abuelo Alfonso XIII de España le llevó a nacer en Roma (como su hermana pequeña) y criarse, entre Suiza, Francia (doña Pilar nació en Cannes) y Portugal, entre Villa Giralda, en Estoril, y los destinos del tutelaje del franquismo. En el círculo de la lobbista aseguran que de allí le venía esa "obsesión" (en palabras de Corinna) por hacer crecer su fortuna, para ganar libertad ante cualquier circunstancia: "Tenía una obsesión por el dinero, se debió criar con necesidades", dijo su ex amante alemana.