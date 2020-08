Lydia Lozano celebra sus 30 años de amor con Charly a bordo de un yate de 7 millones de euros

Lydia Lozano está disfrutando de sus treinta años de amor recién cumplidos con Charly. Los dos enamorados han aprovechado las vacaciones estivales para poner rumbo a Ibiza y surcar por sus aguas a bordo del Tumberry, una de las embarcaciones más reclamados por la jet set española que está valorado en un escalofriante precio de 7 millones de euros.

Para estos días de navegación, la colaboradora de Sálvame ha lucido un tipazo de escándalo enfundada en un bañador negro con estampados de hojas en tonos azul, naranja y verde, tal y como recoge la revista Lecturas. Además, se protege de los rayos dañinos del sol con unas gafas de sol y desafía a las altas temperaturas con un moño desenfadado para recoger su larga melena rubia.

Un día de navegación en este marco cuesta la friolera de 6.000 euros, aunque Charlie y Lydia abandonan el barco por la noche para pasarla en un apartamento de la isla pitiusa. También salen a cenar a diferentes restaurantes y comparten un sin fin de confidencias, demostrando que están igual de enamorados que el primer día.

A borde este barco de 49 metros de eslora, cuatro camarotes con baño, dos suites de las que quitan el hipo, varios salones y cómodas zonas para broncearse, la periodista ha celebrado sus tres décadas de amor con Charly. A finales de junio ya confesó que tiene planes de darle el "sí, quiero" al arquitecto por tercera vez: "Me hubiera vuelto a casar porque creo que en este momento hay que celebrarlo todo", contó en Socialité, desvelando que no lo hizo por el inesperado azote del coronavirus. No obstante, no va a dejar que la pandemia trastoque por completo sus planes: "Lo dejaré para más adelante", aseguró con firmeza.

La primera vez que se dieron el "sí, quiero" fue nada más y nada menos que el 22 de junio de 1990. Tras tantos años apoyándose el uno al otro, con motivo del veinticinco aniversario de bodas en 2015, decidieron volver a celebrar su amor con una ceremonia muy especial. Estuvo marcada por el rito balinés y a ella asistieron amigos famosos como Tamara Gorro, Omar Suárez o la actriz Fabiola Toledo. También algunos de sus compañeros del plató de Sálvame.