Esther Jaén, íntima de la reina Letizia, sobre la marcha de don Juan Carlos: "Se va contra su voluntad"

Tras la salida de don Juan Carlos de Zarzuela, una de las mejores amigas de la reina Letizia, Esther Jaén, ha hablado al respecto, asegurando que "alguna información" tiene en sus manos porque se lo han contado. La periodista, que sabe muy bien lo que se cuece entre los pasillos y las estancias de Palacio, ha afirmado que el emérito ha salido "en contra de su voluntad".

La 'decisión' del marido de doña Sofía "no ha sido ni tan de buen grado, ni tan meditado ni tan voluntario", sostuvo este martes en Espejo Público. "Ha costado lo suyo que firmara la carta", afirmaba ante los espectadores de Susanna Griso. Esther forma parte del círculo íntimo de amigas periodistas de la reina, en el que también se encuentra Sonsóles Ónega o Sagrario Ruiz de Apodaca, con las que organiza sus salidas privadas y sus ratos de café.

La periodista sostiene que el rey estaba molesto porque no hay una imputación de por medio en la que se le declare culpable de los escándalos que rondan sobre él, relacionados con las supuestas comisiones millonarias que no declaró y por sus presuntas cuentas secretas en Suiza, entre otros asuntos. "Judicialmente es verdad. Ahora, aquí se habla de otra cosa; se está hablando de su ha sido ejemplar o no", alegó.

La propia periodista dio su propia opinión al respecto y defendió a la monarquía como institución: "Se cierra una etapa pero no se acaba de cerrar un grave problema. Hay una parte de la representación política y de la sociedad que está aprovechando este problema que tiene el rey emérito, por centrarlo, para atacar a la institución. Este movimiento responde a eso. Hay que hacer algo para que no sigan atacando, es un movimiento defensivo".

También habló sobre el momento que atraviesan los reyes Felipe VI y su amiga doña Letizia, alegando que la salida del emérito de Zarzuela no trastocará en absoluto su agenda oficial: "Ellos siguen con su agenda, que consiste en tomar sus vacaciones como todos los años porque si lo que se intenta es poner un cortafuegos, lo que no vas a hacer es alterar la normalidad de la familia real. El resto es la familia del rey, pero la familia real va a seguir con su agenda y veranear en Marivent".