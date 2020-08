La verdad de la entrevista de don Juan Carlos a Selina donde se ríe de los impuestos que tiene que pagar un rey

En 1992 el rey Juan Carlos concedió una entrevista que estos días se ha vuelto viral porque, de algún modo, ya admitía que evadiría impuestos si pudiera. La periodista al frente de la charla era Selina Scott, que hizo un reportaje sobre la familia real para el que se tuvo que adentrar durante meses en la intimidad de la corona española, sin despegarse de ellos para conocerlos a fondo.

Pero, ¿qué hubo detrás de esta entrevista que casi 30 años después ha causado estragos? El equipo de la británica se trasladó a Marivent para indagar en la vida de don Juan Carlos, doña Sofía, Felipe VI y el resto de la familia, que estaban disfrutando de la temporada estival en Mallorca como es tradición.

Selina era una periodista muy reconocida en Inglaterra y en la realeza europea. Incluso los propios hijos de Isabel II sentían algo más que admiración profesional por ella: "Se decía que el príncipe Andrés bebía los vientos por ella y que hasta el príncipe Carlos la había llevado en helicóptero a pasar un fin de semana romántico a Escocia. ¡Selina había conseguido lo que ninguno aquí habíamos logrado! Pasar varios meses con el rey y su familia en intimidad absoluta", desgrana Pilar Eyre en Lecturas.

Como Selina se conocía a la realeza de Europa de arriba abajo, el intermediario para llevar a cabo la entrevista no fue nada más y nada menos que Constantino de Grecia, que por aquel entonces andaba "muy necesitado de dinero": "Constantino, su mujer y sus hijos vivían a costa de nuestros reyes y de los de Dinamarca, padres de Ana María. Sus gastos diarios los pagaban ambas familias 'a pachas', y el dinero de la comisión por el reportaje inglés les vino muy bien", cuenta la periodista.

Décadas después, el momento que más relevancia ha cobrado de este extenso reportaje ha sido aquel en el que el rey emérito, en cierto modo, reconoció que evadiría impuestos si pudiese. Selina: "¿Usted es un rey que paga impuestos en España como todo el mundo?", pregunta la presentadora. Y Juan Carlos contesta así: "¡Y muchos! ja,ja". "No me dirá que usted pretende no pagar impuestos?", insiste la periodista.

Y Juan Carlos dice esto: "No puedo decirlo pero... probablemente, probablemente ja ja", bromeaba el Rey Juan Carlos. "¿Es importante que un rey pague impuestos?", decía la reportera. Y el rey se reía, como podemos ver. "Creo que sí. Como español. Como rey podría haber dicho que no, que no los pago. Pero habría sufrido las consecuencias". Es cierto que en aquella visita de Selina, don Juan Carlos estaba en un tono de broma. De hecho, la lanzó al agua desde un barco por una broma, le quiso poner un gorro y la empujó.

Selina también entrevistó cara a cara a Felipe VI, que por aquel entonces sufría en sus propias carnes la ruptura con Isabel Sartorius, uno de sus grandes amores de juventud. Scott le preguntó si se casaría con alguna mujer plebeya, como finalmente sucedió cuando Letizia llegó a su vida, a lo que él respondió: contestó con una sonrisa triste: "Podría, sí, pero tiene que ser una persona adecuada y debe contar con mi aprobación y la del Congreso", explicó, tal y como recuerda Eyre.

Por supuesto y como no podía ser de otro modo, doña Sofía también intervino en el sonado reportaje en Marivent, donde ya se encuentra disfrutando de sus vacaciones estivales ajena a la escandalosa salida de su marido de Zarzuela. Eyre rescata una anécdota curiosa: "Selina entrevistó a la reina, una Sofía muy seria, con expresión aniñada, que declara sorprendentemente que había tomado té con hojas de coca, y cuando la periodista se extraña, aclara: 'Las drogas pueden servir para curar Es un estimulante contra el mal de altura'".