Los retos de Iker Casillas tras su retirada: vuelve a España con su familia para trabajar en el Real Madrid

Iker Casillas ha anunciado este martes su retirada definitiva de los terrenos de juego. El campeón del mundo con España llevaba más de un año sin jugar por el infarto sufrido en mayo de 2019. Ahora y tras más de 20 años en la élite, el marido de Sara Carbonero ha comunicado su decisión a través de un comunicado en las redes sociales.

"Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado", ha escrito Iker en el tuit que adjuntaba su carta de despedida.

En la misma reconoce que "hoy es uno de los días más importantes y, a la vez difíciles, de mi vida deportiva: ha llegado el momento de decir adiós". Asegura haber vivido "momentos buenos y menos buenos, alegrías pero también tristezas". Eso sí, admite ser un afortunado: "Al echar la vista atrás me doy cuenta de lo afortunado que soy por todo lo conseguido y no me refiero solo a los títulos, sino a la parte humana (...) Por todo ello estoy muy feliz".

El mítico guardameta del Real Madrid deja claro que esto "no es un final". "Tengo claro que no es un punto y final, el viaje no acaba aquí. Esto sigue y seguro que pronto nos encontraremos de nuevo", dice Casillas, que se deshace en agradecimientos a todas las personas que han formado parte de su vida deportiva y personal: "Sobre todo, gracias al fútbol, por permitirme formar parte de él".

Tras anunciar su retirada, Casillas ya tiene en mente los próximos pasos a dar. El portero abandonará su vida en Oporto y se instalará de nuevo en Madrid con su mujer, Sara Carbonero, y sus hijos, Martín y Lucas. La periodista confesó confesó a la revista Elle estar "enamorada de Oporto y de su gente", pero dijo que no se veía viviendo en Portugal toda su vida. También reconoció que afronta su regreso a España con "muchísimas ganas e ilusión".

Una vez en la capital, Iker volverá al equipo de su vida, el Real Madrid, para convertirse en embajador del club y asesor de Florentino Pérez. Se trataría de un puesto similar al que desempeñó Zinedine Zidane, el actual entrenador blanco, antes de ser entrenador del equipo.

Por el momento, Casillas no tiene intención de ser entrenador en un futuro, pero sí de desempeñar algún cargo importante en el fútbol española. Ya lo intentó al presentarse como candidato a presidente de la RFEF, pero el coronavirus echó al traste su objetivo. No obstante, Iker no lo olvida y podría retomar la carrera presidencial en unos años, cuando adquiera la experiencia necesaria para optar al cargo con garantías.