La marcha del rey Juan Carlos al extranjero, la noticia estrella en la prensa mundial

La histórica decisión del rey Juan Carlos de abandonar España por sus escándalos amorosos y económicos ha sido el asunto estrella en la prensa mundial. Los principales medios de comunicación del planeta se han hecho eco de la noticia y han analizado las causas del emérito para dar este determinante paso en la historia de la monarquía española.

En Francia aseguran que no se trata de una huida. "Juan Carlos, ex monarca español sospechoso de corrupción, se exilia", titula el diario galo Le Monde. "Sospechoso de corrupción y sometido a una investigación de la Corte Suprema, el ex rey de España Juan Carlos anunció su decisión de abandonar el país en una carta dirigida a su hijo, el soberano Felipe VI, hecha pública por la casa real el lunes 3 de agosto. No se han dado detalles sobre el país en el que se instalará", dicen y alegan en el diario: "No se trata de un intento de evadir la justicia de su país, informó el abogado del antiguo monarca, Javier Sánchez-Junco Mans", precisando que Juan Carlos "tiene la intención de estar disponible para cooperar en la investigación".

La BBC tampoco permanece ajena a la decisión del rey emérito. "El exRey español abandona el país", titulan. "El ex rey de España, Juan Carlos, abandonará el país, según ha anunciado el palacio real, semanas después de haber sido vinculado a una investigación sobre presunta corrupción", añaden. Desde el medio recalcan que el monarca se ha mostrado dispuesto a colaborar con la justicia: "Dijo que estaría disponible si los fiscales necesitaban entrevistarlo". También subrayan el papel del Gobierno: "El gobierno español ha dicho que 'la justicia es igual para todos' y que 'no interferiría' en la investigación".

En Estados Unidos, la CNN también difunde la noticia: "Juan Carlos I, ex rey de España, ha abandonado el país en medio del escrutinio por supuestos fraudes financieros", aseguran. También resaltan el papel del marido de la reina Sofía, de quien dicen que "dirigió la nación de la dictadura a la democracia". "Medios de comunicación españoles e internacionales han informado sobre las supuestas transacciones financieras del ex rey, ahora de 82 años, incluso antes de que abdicara en 2014, y sobre los esfuerzos de su hijo para distanciarse de su padre", alegan.

The Times lleva a don Juan Carlos a su portada, bajo el título: "Juan Carlos está de acuerdo en dejar España en medio de la crisis". En el medio hablan de "exilio": "El antiguo rey de España se ha visto obligado a exiliarse por un escándalo de blanqueo de dinero que ha desacreditado a la monarquía", explican. The New York Times también habla de la decisión del padre de Felipe VI.

La prensa italiana también habla de "exilio". "España adiós, el exilio del rey Juan Carlos", encabeza el diario Corriere della Sera. Desde el diario dicen que la decisión "estaba en el aire después del goteo de noticias, indiscreciones, primicias periodísticas que en los últimos meses ha agravado cada vez más la posición de Juan Carlos de Borbón ante la opinión pública y ante la justicia". Hacen hincapié en que "el escándalo de los fondos negros depositados en paraísos fiscales, más aún que su larga y atormentada relación extramatrimonial con Corinna Larsen, de 56 años, ex esposa del príncipe alemán Johann zu Sayn-Wittgenstein, ha devastado su imagen", perjudicada por el "caso de fraude fiscal y blanqueo de dinero".

El diario La Repubblica, también italiano, destaca la noticia de la marcha del rey en portada. "Arrollado por los escándalos, el rey Juan Carlos abandona el país", titulan. "Antes de ser expulsado por indignidad de la Zarzuela, el palacio real que ocupó como soberano de España durante 39 años, el rey emérito Juan Carlos de Borbón decidió abandonar España. Se lo ha comunicado a su hijo, el rey Felipe VI, que inmediatamente ha anunciado la noticia al país a través de un comunicado oficial de la Casa Real", señalan en su artículo. El diario La Stampa lleva las declaraciones del rey: "Anuncio del rey Juan Carlos: 'Me voy de España'", titulan.

Medios alemanes como Bild, Frankfurter Allgemeine o Der Spiegel, entre otros, también llevan en primera plana la noticia de don Juan Carlos, una información que ha recorrido todo el mundo en las últimas horas.