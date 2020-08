Sean Penn se casa en secreto con su novia, la actriz Leila George, de 31 años menos

Sean Penn (59) le ha dado el "sí, quiero" en secreto a su novia desde hace cuatro años, Leila George (28), hija del actor y productor Vincent D'Onofrio. Así lo ha desvelado una buena amiga de los recién estrenados como marido y mujer a través de sus redes sociales. Durante estos años de relación, han mantenido su noviazgo en un discreto segundo plano y apenas existen fotos de los dos juntos.

"Estamos muy emocionados de que se hayan encontrado, son almas gemelas", escribió Irena Medavoy, mujer del productor Mike Medavoy, que es una de las personas más importantes en la vida del ex esposo de Madonna.

"Gracias por ser como un hijo para Mike, estamos felices de que hayas encontrado tu alma gemela, el amor verdadero cambia el mundo para mejor (...) Ellos están destinados a estar juntos", expresó, al mismo tiempo que adjuntaba una foto de los anillos de compromiso. La foto la eliminó después, aunque medios como The Hollywood Reporter y Daily Mail dan por hecho el enlace entre los dos.

Aunque iniciaron su relación hace cuatro años cuando se conocieron en la grabación de un audiolibro, no se dejaron caer juntos por un acto público hasta comienzos de marzo de este año. Acudieron muy bien acompañados al evento Meet Me in Australia en el zoológico de Los Ángeles, donde se recaudó dinero para las víctimas de los incendios forestales de Australia. Cabe recordar que el oscarizado actor también es reconocido por su labor activista. Sin ir más lejos, en abril también colaboró con el ayuntamiento de Los Ángeles para abrir un centro dedicado a cuidar a las personas más vulnerables frente al Covid-19.

Es el tercer matrimonio para Penn, que ya estuvo unido a Madonna desde 1985 a 1989 y a la actriz y directora Robin Wright desde 1996 hasta 2010. Por su currículum amoroso también han pasado otras mujeres como Scarlett Johansson y Charlize Theron, su última novia antes de iniciar un romance con su ahora mujer.

Leila George, a la que Penn se refirió como "la chica de mi vida" en una entrevista en The Howrd Stern Show, es hija del actor Vincent D'Onofrio, conocido principalmente por su protagonista en la serie Ley y orden: acción criminal, y de la actriz Greta Scacchi, que ganó un Emmy en 1996 por su participación en la serie Rasputín. La joven tiene pendiente por estrenar la película The Long Home junto a Ashton Kutcher y James Franco. Además, comparte con su marido su pasión por el activismo.