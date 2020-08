Leo Messi y Antonella Roccuzzo se compran un colchón "anti-coronavirus": sabemos cuánto cuesta

Leo Messi está muy preocupado por el coronavirus. El crack del Barça quiere proteger al máximo a su familia y, por ello, ha comprado varios colchones "anticoronavirus" que ha instalado en todas las habitaciones de su casa. Según aseguran desde la marca, son capaces de "neutralizar el COVID-19 en un 99,84%".

La compañía encargada de fabricar estos colchones es Tec Moon, desde la cual han creado un sistema denominado Viruclean que consigue eliminar cualquier virus en un máximo de cuatro horas mediante unas nanopartículas aplicadas a su tejido.

Aseguran que el colchón de Messi y Antonella Roccuzzo cuesta 1.000 euros, pero en la web de la marca se pueden adquirir otros por cantidades que alcanzan los 5.000 euros. Todo depende del modelo, ya que algunos cuentan con ventajas como un sistema de masaje por vibración y calor en los pies, que prepara al dueño para la conciliación del sueño.

Según cuenta AS, "al conocer la existencia del colchón, Messi compró uno de prueba y finalmente decidió instalarlo en todas las habitaciones de la casa". Otros deportistas que han seguido el camino de Messi son su amigo y compañero de selección, Sergio Agüero, quien habría encargado que le enviaran uno a Manchester, Cristiano Piccini (Valencia), Michel Herrero (Valladolid) y hasta el jugador de basket Rudy Fernández.

El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez, embajador de la marca, ha hablado de las cualidades de este tipo de colchones: "Cuando probé el colchón noté de verdad que me ayudaba a descansar. Antes, después de cada partido, me dormía a las cinco o las seis de la mañana y desde que tengo el colchón me duermo en media hora", declaró.