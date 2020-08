El papa emérito Benedicto XVI, muy delicado: "Su voz apenas puede oírse", cuenta su biógrafo

Complicaciones en el estado de saludo de Benedicto XVI (93). Según su biógrafo, Peter Seewald, el papa emérito se encuentra en un estado de salud muy delicado debido a la infección de herpes zóster que padece en el rostro. Se trata de una enfermedad infecciosa que se caracteriza principalmente por el hinchazón y el salpullido de placas rojizas, que causa picores y dolores agudos.

El ex papa se reunió con su biógrafo este sábado para entregarle la última biografía que ha escrito sobre él y que no pudo mostrarle antes por la pandemia del coronavirus. Durante este encuentro, el escritor notó que algo no iba bien: "El papa emérito se encuentra ahora extremadamente frágil (...) Su capacidad intelectual y la memoria no se han visto afectadas, pero su voz apenas es audible", recoge el diario Passauer Neue Presse.

No obstante, a pesar de las complicaciones de su estado de salud, Benedicto se mostró con fuerzas para afrontar este bache: "Durante este encuentro, el papa emérito, a pesar de la enfermedad, se mostró optimista y dijo que si tiene más fuerza, quizá retome la pluma". Seewald ha escrito junto a él cuatro libros sobre su vida y espera que este no sea el último.

La recaída en el estado de salud de Benedicto se produjo aproximadamente a finales de junio, cuando regresó a Roma tras viajar a Ratisbona (Alemania) para visitar a su hermano, el arzobispo Georg Ratzinger, que murió tan solo unos días después a los 96 años. Los dos estaban muy unidos, especialmente desde junio de 1951, cuando fueron ordenados sacerdotes durante el mismo día. Georg Ratzinger fue el motivo por el que Benedicto salió de Italia, la primera vez desde que renunciara al papado en 2013.

Según el mismo autor, el testamento espiritual de Benedicto XVI ya está redactado y se hará público tras su muerte. El Papa emérito ha expresado su deseo de reposar en la antigua tumba de su predecesor, el Papa Juan Pablo II, que se encuentra en la cripta de San Pedro junto a La Piedad de Miguel Ángel.