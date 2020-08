El príncipe Andrés pasó dos días con la esclava sexual de Jeffrey Epstein: "Mi misión era entretenerle con mi cuerpo"

El príncipe Andrés pasó dos días con Virginia Roberts Giuffre, la joven de 17 años que fue esclavizada sexualmente durante años por el pedófilo Jeffrey Epstein, en una de las mansiones del magnate estadounidense. Así lo contó ella misma en su declaración ante el juzgado de 2016 y que salió a la luz el pasado jueves junto al resto de documentos del caso Epstein.

Lea también - Bill Clinton estuvo en la isla de las orgías de Jeffrey Epstein: "Caminaba con dos chicas guapas del brazo"

Según el testimonio de Virginia, Epstein y su novia y presunta socia en la red de tráfico sexual de menores, Ghislaine Maxwell, le ordenaron viajar en 2001 a un racho en Zorro, cerca de Santa Fe (Nuevo México, Estados Unidos), para atender al hijo de la reina Isabel II.

Lea también - Desvelan que Ghislaine Maxwell, ex novia y socia de Jeffrey Epstein, participaba en orgías con menores de 15 años

"Mi trabajo era entretenerlo sin fin, ya sea que eso signifique complacerlo con mi cuerpo durante un masaje erótico o simplemente llevarlo a pasear en caballo", decía Roberts en su declaración. "La mansión estaba completamente vacía, salvo por un par de empleadas y un par de guardaespaldas", recordaba Virginia, que por aquel entonces tenía entre 17 y 18 años.

"Creo que la pasó muy bien, parecía relajado y cuando se despidió me dio un beso. Lo llevé a pasear en caballo, alrededor de la propiedad, fuimos a nadar en la piscina y, por supuesto, le hice muchos masajes. Le hice masajes al menos dos veces al día, pareció disfrutarlo", alegaba.

Lea también - El príncipe Andrés, en apuros: revelan la existencia de un vídeo sexual con una de las víctimas de Epstein

La misión esclava sexual de Epstein y Maxwell no acababa ahí, sino que tenía que viajar después a Nueva York para contar lo sucedido al pedófilo y su socia. La reacción de ambos fue de satisfacción, según aseguró Virgina. "Como padres orgullosos, me miraron con tanto agrado". Jeffrey le dijo: "Bien, lo hiciste muy bien", y le entregó una cifra cercana a los mil dólares. "Es más de lo que pensé que se podría conseguir a mi edad por dos días de trabajo", explicó la mujer, que ahora reside en Australia.

No se trató del único encuentro con el príncipe. Tal y como ella misma declaró, tuvo sexo con el príncipe Andrés en Londres y Nueva York. Estas declaraciones fueron desmentidas por el hijo de Isabel de Inglaterra, que dijo no conocer a Virginia: "No recuerdo haberme reunido con esa señora", señaló. Eso sí, no supo responder a las preguntas sobre la foto de ambos, en la que se deja entrever una cierta relación de confianza.

La fiscalía ha solicitado al príncipe Andrés que acuda a testificar a Estados Unidos en varias ocasiones. Por el momento, es solo un testigo de la causa, por lo que no está obligado a viajar ni a comparecer frente a la justicia americana.